「with Dogs(ウィズ ドッグス) ホテル フォレストヒルズ那須」は、2024年秋より【愛犬のためのフルコースディナー】付きの宿泊プランを、1日1食限定で販売開始しました。

with Dogsホテル フォレストヒルズ那須「愛犬のためのフルコースディナー」

「with Dogs(ウィズ ドッグス) ホテル フォレストヒルズ那須」は、2024年秋より【愛犬のためのフルコースディナー】付きの宿泊プランを、1日1食限定で販売開始。

■【愛犬のためのフルコースディナー】について

「with Dogs ホテル フォレストヒルズ那須」の総料理長がワンちゃんの栄養面や健康面にも細心の配慮をし、手作りで作り上げる1日1食限定の愛犬用のフルコースディナー。

食材や料理法は、タンパク質、鉄分、ビタミンB群、アミノ酸、ミネラル酸など栄養素が豊富なうえ、低脂肪、低カロリーで肥満予防にも!お肉はアミノ酸が豊富に含まれ、筋肉や骨の健康にも良い素材を厳選しています。

<愛犬のためのフルコースディナーのメニュー例>

アミューズ:那須鶏の低温調理と鶏出汁のジュレ

前菜 :サーモンと豆乳のブランダード

メイン :鹿ロース肉のポワレ

デザート :ヨーグルトのグレープロールケーキ

愛犬のためのフルコースディナー(一例)

レストランにて同席OK

■【総料理長による愛犬のためのフルコースディナー】宿泊プラン

ホテル内の「Restaurant SOLARIS(レストラン ソラリス)」で愛犬といっしょに、豪華なフルコースディナーを楽しめます。

「愛犬のためのフルコースディナー」は1日1食限定のプレミアムディナー。

大切なパートナーと一緒に、特別なかけがえのない時間を過ごせます。

価格 : 1泊2食付き/お1人様 28,000円〜

プラン詳細: https://reserve.489ban.net/client/forest-hills/0/detail/961225

●飼い主のご夕食

地産地消・産地直送・オーガニックをできるだけ取り入れた素材本来の旨み・栄養・季節感を表現した自然派料理のフルコースディナーが楽しめます。

飼い主様には欧風自然派料理のフルコース

レストラン・お風呂・添い寝、すべて愛犬といっしょ

<注意事項>

愛犬は床(マット貸出あり)またはカート(貸出あり)での同席となります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ワンちゃんの栄養面や健康面にも配慮!with Dogsホテル フォレストヒルズ那須「愛犬のためのフルコースディナー」 appeared first on Dtimes.