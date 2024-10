スライム作り体験も！アンフィニ『こどもフェスタしろい』

アンフィニは、千葉県白井市および隣接市の乳幼児・小学生及びその保護者を対象に、親子で参加できる『こどもフェスタしろい』を2024年11月17日に開催します。

アンフィニ『こどもフェスタしろい』

・開催日 :2024年11月17日(日)

・時間 :10:00〜14:00

・会場 :白井市立桜台小学校体育館

桜台小学校学童保育所

・所在地 :千葉県白井市桜台3丁目28

・アクセス:北総線 千葉ニュータウン中央駅から車で6分

・駐車場 :あり(約80台)

・参加費 :無料

・出店 :<フードコーナー>

わたあめ、かき氷、ポップコーン など

<体験>

フォトスポット、スライム作り体験 など

<遊び>

キックターゲット、ボウリング、こどもめいろ など

こどもフェスタしろいを通して、人と人との繋がりをさらに深め、楽しい記憶が残る1日を作ってみて下さいね。

【イベントに関するお問い合わせ先】

アンフィニ

担当: 山下

TEL : 047-401-7631

FAX : 047-401-7632

