展開サイズ拡大！grande.M「delica」

grande.M「delica」

■商品概要

商品名 : delicat(デリキャ)

受注開始日: 2024年10月28日(月)

品番 : 9050

価格 : 22,000円(税込)

サイズ : 24cm・24.5cm・25cm・25.5cm・26cm・26.5cm・27cm・27.5cm

カラー : GM(ガンメタリック)/RE(レッドエナメル)/LPIE(ライトピンクエナメル)

URL : https://grandegrande.jp

早川製靴は、元女子バレーボール日本代表の栗原恵さんとのコラボブランド「grande.M」の新作Lastデザインを発表しました。

「grande.M」のシューズは栗原恵さんの想いがこもった、一人ひとりに合わせてつくる特別なシューズ。

新作1stデザインに続き展開サイズを増やし、新作Lastデザインも2024年10月28日から受注販売を開始しました。

■grande.Mとは

「靴一つでパフォーマンスが変わる」と、現役時代から靴にこだわりを持っていた元女子バレーボール日本代表・栗原恵さんと、足が大きいだけで、靴選びを我慢するのが当たり前の女性に、履くだけでテンションが上がる靴を提供したい!という思いで誕生した「grandegrande」とのコラボブランド。

その「grande.M」から新作1st、2ndデザインに続き、新作Lastデザインを発表しました。

今までは25cm〜27.5cm展開でしたが、多くのお客様の要望に応えて24cm〜27.5cmとサイズ展開を増やし、サイズ迷子さんや靴迷子さんのために一人ひとりに合わせておつくりする受注生産にします。

■delicat(デリキャ)

オケージョンに1足は欲しい繊細なミュール

キレイで繊細なラインで極限までシンプルに

大切な日なのに足に合わない靴で痛い思いを我慢したくない。

「笑顔でオシャレに快適に、大切な日を過ごしてほしい」

栗原恵さんのそんな想いが込められた1足。

delicat(デリキャ)

delicat(デリキャ) 栗原恵さんの大切な日に着用したカラー

栗原恵さん 2

◇ 新作フルラインナップ受注会開催決定 ◇

京王百貨店 新宿店 1階婦人靴売場にて、新作フルラインナップ受注会POPUPを開催します!

新作1st〜Lastデザインのフルラインナップを、全サイズお試し出来ます。

〜 新作フルラインナップ受注会 〜

京王百貨店 新宿店

〒160-8321 東京都新宿区西新宿1-1-4

10月28日(月)〜11月2日(土)10:00〜20:30 *日曜・祝日 20:00まで

◇ 栗原恵さんトークイベント&2shot撮影会を開催 ◇

京王百貨店 新宿店60周年記念として、栗原恵さんトークイベントを開催します。

当日はgrandegrandeのInstagramでライブ配信予定です。

また、POPUP期間中「grande.M」grandegrandeを購入したお客様全員にトークイベント当日、栗原恵さんと2shot写真が撮れるチケットを配布します!イベント当日のお買い物も対象になります。

京王百貨店 新宿店 60周年記念!!

〜「grande.M」新作フルラインナップ販売記念イベント in 新宿〜

栗原恵さんトークイベント 2shot撮影会

11月2日(土)15:00〜

京王百貨店 新宿店 1F婦人靴売場 特設会場

〒160-8321 東京都新宿区西新宿1-1-4

京王百貨店 新宿店 URL

https://www.keionet.com/info/shinjuku

◇ ECサイト受注販売開始 ◇

10月28日(月)より新作フルラインナップでECサイトにて受注販売スタート!24cm〜27.5cmのサイズオーダーになります。

※新色2ndデザイン「ruban」は25cm〜27.5cmの在庫販売になります。

サイズ感や足にお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。

フィッティングサンプルをお送りする事も可能です。

その他足のお悩みには、メール等でしっかりとカウンセリングオーダーします。

一人ひとりに合わせた特別なシューズを提供します。

