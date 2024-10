CSVファイルのデータを高速に表示・検索！テクノスタイル「eDocFinder」

テクノスタイルは、CSVデータ検索アプリ「eDocFinder」の販売中です。

テクノスタイルは、CSVデータ検索アプリ「eDocFinder」の販売中。

◆「eDocFinder/イードックファインダー」概要

「eDocFinder」はCSVファイルのデータを高速に表示・検索することができます。

検索欄からインクリメンタルサーチで高速にデータの絞り込みが可能です。

DocuWorks Deskからのプラグイン実行が可能で、CSVのデータをDW文書にアノテーション貼り付けしたり、文書属性に設定したりできます。

選択したデータをクリップボードにコピーしたり、コマンド実行で他のアプリケーションに渡して起動することも可能です。

製品画面

CSVファイルはExcelファイルから保存したファイルや、基幹システムから出力されるファイルなどを対象とし、既存のデータをお手軽に活用できます。

マクロエンジンを搭載しており、日付取得・文字列操作・ファイル操作・DW文書へのアノテーション貼り付け・属性付与等の処理を作成できます。

作成した処理はコンテキストメニューから実行できます。

10万行ほどの大量データもデータベースにキャッシュすることで、高速に表示・検索を行うことができます。

また、個人情報をローカルPCに保存できない環境でも、キャッシュデータベースをサーバー上の共有フォルダに保存したり、メモリーキャッシュを使うことで対応可能です。

◆販売価格(税込み)

eDocFinder/イードックファインダー ダウンロードパッケージ版 85,800円

eDocFinder/イードックファインダー オンライン版 77,220円

eDocFinder ダウンロードパッケージ版 ボリュームライセンス

ライセンス数 販売価格(税込み)

10ライセンス 171,600円

50ライセンス 514,800円

100ライセンス 772,200円

無制限ライセンス 943,800円

◆ソフトウエアの仕様

対応OS : Microsoft Windows10 日本語版

Microsoft Windows11 日本語版

必要なソフトウエア: DocuWorks関連の処理を行うには、DocuWorks Ver.7.3以上が必要となります。

Webサイト : https://www.technostyle.net/edoc/edocfinder/

販売開始日 : 2024年10月25日

開発・販売 : 有限会社テクノスタイル

