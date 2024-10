リテール販売開始！清雅貿易

清雅貿易は、来年度(2025年)上半期より、日本国内でのリテール販売を開始します。

清雅貿易は、来年度(2025年)上半期より、日本国内でのリテール販売を開始。

韓国で培ったリテール販売の経験を生かして、2023年からは日本の関東地域を中心に、イオンやマルイなどで一般消費者向けのテストマーケティングを行い、日本向けの商品開発に注力しています。

その結果、2025年上半期から日本の消費者の皆さんにお手頃価格ながら高品質なアナゴとミールキットを直接届けられています。

■マーケットシェアについて

清雅貿易は、2021年を基準に韓国のアナゴ流通の約3割を担っています。

また、対日本活魚輸出数量の約55%、対日本鮮魚輸出数量基準では約35%のマーケットシェアを占めており、アナゴ業界1位の座を維持しています。

■販売予定の製品について

2025年上半期からは、日本の一般消費者向けに様々な商品ラインナップを展開する計画です。

鮮魚および解凍・スープ用下処理アナゴはもちろん、かば焼きや白焼きのミールキットなど、自社ホームページを含めアマゾンや楽天など日本最大級のECサイトで販売を予定しています。

また、既存の自社ホームページやSNSアカウントに日本語ページを設置し、リテールに関する詳細内容を発信していきます。

