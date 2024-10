28日にフランスのパリでバロンドール授賞式が行われ、男子ではマンチェスター・シティ所属のスペイン代表MFロドリが受賞した。



もちろんメインテーマはバロンドール受賞者なのだが、こうしたセレモニーでは選手やパートナーのファッションも話題になるものだ。



英『Daily Star』は、今回の授賞式で特に大きな反響を呼んだカップルがいたと取り上げている。それがローマに移籍したDFマッツ・フンメルスと、ガールフレンドでモデルのニコラ・カバニスさんだ。





