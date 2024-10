うずしおクルーズは、2024年11月4日(月)から開催される「フクラリエ2024」に合わせて、船上から特等席で花火を鑑賞出来る「福良花火クルーズ」を2024年11月4日(月)限定で開催します。

うずしおクルーズ「福良花火クルーズ」

開催日 : 2024年11月4日(月) 受付開始 /18:30

出航時間 /19:30

花火打上時間/20:00〜20:10頃

入航時間 /20:30

所要時間 : 約60分

開催場所 : 兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)

定員 : 150名(先着順)

詳細 : https://www.uzu-shio.com/event/12320

うずしおクルーズは、2024年11月4日(月)から開催される「フクラリエ2024」に合わせて、船上から特等席で花火を鑑賞出来る「福良花火クルーズ」を2024年11月4日(月)限定で開催。

淡路島・福良のブランド食材「淡路島3年とらふぐ」の豊漁を祈る、福いっぱいのお祭り「フクラリエ」は、秋冬の淡路島エリアにおいて目玉となるイベントです。

初日のスペシャルイベントとして開催される花火大会を、通常は昼間にしか運航していない遊覧船「咸臨丸」で、最も花火に近い場所から打ち上げ花火を目の前で楽しめます。

【料金(税込)】

自由席 :中学生以上 7,000円、小学生 3,000円、幼児 無料

サービス:ウェルカムドリンク&玉ねぎスープ、プロの音楽家による生演奏

【申込方法】

WEB予約優先(クレジットカードによる事前決済・チラシ内の二次元バーコードを読み取り申込みください)

予約締切日:前日(空席があれば当日参加も可能)

■「福良花火クルーズ」ポイント

1. 海上花火大会

淡路島の南西に位置する福良湾を舞台に繰り広げられる花火大会。

海上から打ち上げられた色とりどりの花火が夜空を彩ります。

ここでの花火は湾内で炸裂するため、音もこだまし、轟音が体中を震わせます。

花火発数:500発(尺玉数発あり)

福良海上花火大会

2. プロの音楽家による生演奏

パソナグループの「音楽島-MusicIsland-」のヴァイオリニスト益子侑が生演奏を披露。

■「フクラリエ2024」概要

開催期間:2024年11月4日(月)〜2025年1月13日(月)

内容 :淡路島3年とらふぐをモチーフにした大型バルーンが期間中設置されています。

夜はふぐのイルミネーションを楽しめます。

フクラリエ2024イベントチラシ

■その他

・天候等により花火の中止や海象による航海が不可と判断した場合は運航中止とさせていただきます。

・運航中止については当日17時までにホームページに掲載します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 淡路島の夜空を彩る花火を船上から鑑賞!うずしおクルーズ「福良花火クルーズ」 appeared first on Dtimes.