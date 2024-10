ゴールドで統一された上品な色合い！台北101「SHIBUYA meets AKITA」

渋谷のシンボルでおなじみ忠犬ハチ公は2024年で生誕101年を迎えます。

『台北101』で、ハチの魅力を伝えるコンセプトショップ「SHIBUYA meets AKITA」のPOP-UPストアを開催します。

台北101「SHIBUYA meets AKITA」

台北101は地上101階+地下5階建ての台北を象徴する超高層ビル。

オフィススペース、観光スポット、ショッピングモール、レストランなど多目的に利用されており有名な観光スポットとして、国内外から多くの観光客が訪れています。

この台北101で2024年生誕101年を迎える忠犬ハチ公を祝福し、ハチふる初となる『台湾』でのPOP-UPを2024年11月1日(金)〜11月30日(土)の1か月間開催します。

ゴールドで統一された上品な色使いと高級感が台湾での特別感を演出しています。

このPOP-UPストア限定の商品も多数登場。

ラインナップは以下の通り。

コラボぬいぐるみ

(ハチふるぬいぐるみ:770元)

コラボマスコット

(ハチふるマスコット:550元)

コラボTシャツ

(Tシャツ:777元)

けん玉

(けん玉:980元)

日本酒コラボラベル

(日本酒 :888元)

コラボ秋田杉桝

(日本酒 +秋田杉桝セット:1200元)

この他にも、1,000元以上購入または台北101展望台チケットの半券をご提示いただくとガチャガチャに挑戦出来るなど、ワクワクする企画が用意されています。

