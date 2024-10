金沢日和は、2024年10月末にインバウンド向けのガイドMAP「KANAZAWA BIYORI」を発行します。

金沢日和「KANAZAWA BIYORI」

タイトル: KANAZAWA BIYORI -A Beautiful Day In Kanazawa-

価格 : 0円(FREE)

発行日 : 10月下旬

仕様 : A3サイズ四つ折り、両面フルカラー

発行元 : 株式会社金沢日和

URL : https://kanazawabiyori.jp/

金沢日和は、2024年10月末にインバウンド向けのガイドMAP「KANAZAWA BIYORI」を発行。

■「KANAZAWA BIYORI」の掲載店について

第一弾となる今回は金沢駅や近江町市場、ひがし茶屋街、香林坊片町界隈など、海外観光客に人気のエリア・金沢市中心街の飲食店からインバウンド対応に力を入れている16店をピックアップ。

寿司やおでん、天ぷら、ラーメン、和菓子などの日本らしいメニューを提供する専門店から、多言語対応の飲食店、海外の方に多いヴィーガン対応のお店などをセレクトしました。

<内容>

・表紙

・RECOMMENDED RESTAURANTS(16件)

・POINTS OF INTEREST(4件)

・MAP

KANAZAWA BIYORI 中面

■「KANAZAWA BIYORI」の掲載店について

本ガイドは金沢市内の温泉、旅館、料亭、ホテルなどの宿泊施設に設置。

さらに訪日ポータルサイト「MATCHA」の金沢日和のページにも英語の記事を掲載し、ガイドの各店の二次元コードと連携させることで詳細な情報へスマホから簡単にアクセスできるようになっています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 多言語対応の飲食店など掲載!金沢日和「KANAZAWA BIYORI」 appeared first on Dtimes.