シチュエーションに合わせて選べる４つのレストラン！北海道ホテル＆リゾート「ススキノデパート」

北海道ホテル&リゾート「ススキノデパート」

北海道ホテル&リゾートは、札幌市・すすきのサイバーシティビル2階でバイキングをはじめとする4つの業態が1つのレストランで楽しめる「ススキノデパート」を2024年12月6日(金)にオープン。

■お客様のワクワクが止まらないレストラン「ススキノデパート」

北海道内16の浜から直送される新鮮な海鮮や道内産のお肉などを中心に、旨いものを提供する「新・北海道ビュッフェダイニング」を札幌・すすきので、2024年12月6日(金)グランドオープンします。

本格的な和・洋・中の料理を数々が提供されます。

北海道ホテル&リゾートが20年にわたり、培った豊富な知識・経験・人とのつながりを活かし、「1つの空間で、進化したビュッフェと北海道の食を体験できる場所」をコンセプトにオープンします。

<店舗情報>

・店名 :ススキノデパート

・所在地:〒064-0805 北海道札幌市中央区南5条西2丁目 サイバーシティビル2F

・営業時間:17:00〜22:00(L.O.20:30)

■4つの業態を1つのレストランで実現!「新・北海道ビュッフェダイニング」

ススキノデパート店内レイアウト

新・北海道ビュッフェダイニング「ススキノデパート」は、定額バイキング専門店・コースとアラカルト専門店・炉端焼き専門店・バーの4つの業態が1つの空間で楽しめるレストランです。

●定額バイキング専門店「ONE VIKING(ワンバイキング)」全85席

ススキノデパート「ONE VIKING(ワンバイキング)」

心もおなかも満たす五感で楽しむバイキングです。

目で見て興奮、味わいに感動!食感に驚き…!子どもの頃に行ったデパートのようにはしゃいでいただける空間です。

料金表「ONE VIKING(ワンバイキング)」

●コースとアラカルトを愉しむ「北海道海鮮料理 十六」全14席(オープンカウンター)

ススキノデパート「北海道海鮮料理 十六」

「北海道海鮮料理 十六」は、店内中央のオープンカウンターでお食事と職人の技を愉しむコースとアラカルトの専門スペースです。

産直素材をたっぷり使用した特撰コースをゆったりと楽しめます。

接待や記念日にも利用できます。

●会員制の「十六 別邸」全12席(個室タイプ6名×2室・接続可能)

ススキノデパート「十六 別邸」

「十六 別邸」は、ススキノデパートの中でも特別感のある炉端席です。

会員制でひっそりと利用できます。

目の前で焼き上げる北海道海鮮炙りの魅力を堪能できます。

●会員制BAR「Mr.すすきの」全9席(カウンターのみ)

ススキノデパート「Mr.すすきの」

「Mr.すすきの」は、一見さんお断りの会員制クローズドBARです。

目指すのは重厚感のあるクラシックなバーではなく、優しく心地よいバー空間です。

バーテンダーとの会話も楽しみながら、ほろ酔い気分を楽しむ、とっておきの時間が提供されます。

