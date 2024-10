中区三川町へ移転し、リニューアルオープン！お酒買取専門店 FiveNeeds 広島店

ファイブニーズは、お酒買取に特化した買取店舗「お酒買取専門店 FiveNeeds 広島店」を広島市中区大手町から広島市中区三川町に移転し、2024年11月2日にリニューアルオープン!

お酒買取専門店 FiveNeeds 広島店

〒730-0029 広島県広島市中区三川町5-14 三川町ビル1F

固定電話 : 082-207-0752

フリーダイヤル: 0120-166-552

サイトURL : https://www.sakekaitori.com/shop/hiroshima

ファイブニーズは、お酒買取に特化した買取店舗「お酒買取専門店 FiveNeeds 広島店」を広島市中区大手町から広島市中区三川町に移転し、2024年11月2日にリニューアルオープンします。

お酒買取専門店 FiveNeedsは中国四国地方では唯一の店舗となる「お酒買取専門店 FiveNeeds 広島店」をリニューアルオープンとして新たに広島市の中心に位置する中区三川町に出店。

今回の広島店含め全国14店舗を展開するお酒買取専門店 FiveNeedsですが気軽に利用いただける店舗です。

買取は、未開封のお酒であれば、ワイン、シャンパン、ブランデー、ウイスキー、焼酎、日本酒、ビールなど、あらゆるお酒を買取することが可能です。

