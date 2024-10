次世代アーティストを応援！Brillia Art Award Cube 2025

東京建物は、東京建物のマンションブランド「Brillia」におけるアートの取り組みの一環として、公募展「Brillia Art Award Cube 2025」を開催します。

東京建物は、東京建物のマンションブランド「Brillia」におけるアートの取り組みの一環として、公募展「Brillia Art Award Cube 2025」を開催。

2024年10月29日(火)より作品募集を行い、入選した作品は東京建物八重洲ビル1階Brillia Lounge内の展示スペース「THE GALLERY」に約3カ月展示されます。

東京建物は、次世代を切り開く先進性を持ったアーティストとの出会いや応援を目的とした公募展「Brillia Art Award」を2018年から開催しており、2025年で8年目を迎えます。

2024年9月、平面作品のみを対象とした公募展「Brillia Art Award Wall」を新設したことから、名称を「Brillia Art Award」から「Brillia Art Award Cube」と改めました※。

この公募展は、作品そのものではなく、作品の制作プランを募集することを特徴としています。

書類選考を経て選ばれた3組の入選作品に対し、制作補助金として30万円を授与します。

完成した作品をBrillia Lounge「THE GALLERY」にそれぞれ約3ヶ月展示し、その中から大賞として選出された1組に賞金20万円が授与されます。

また、入選作品には、アートに関心のある人が気軽にアーティストを直接サポートできるデジタルプラットフォーム「Art Sticker(アートスティッカー)」への登録の権利がもれなく与えられます。

Brillia Art Awardへの関心は年々高まりを見せ、国内のみならず、アジアを中心とした海外からの応募も盛んになっています。

また、受賞した作家たちはその後も活躍を続けています。

2024年には、過去の大賞受賞作家の作品を集めた展覧会を「THE GALLERY」等で開催しました。

※ Brilliaのアートの取り組みが拡大 新公募展「Brillia Art Award Wall」開催

● Brillia Art Award Cube 2025開催概要

公募展名称 : Brillia Art Award Cube 2025

作品募集期間 : 2024年10月29日(火)〜12月20日(金)

※ 12月20日(金)消印有効。

持込不可

募集内容 : Brillia Lounge「THE GALLERY」を彩る作品プランを募集します。

※ 書類選考を行い、3点の入選作品を決定します。

※ 入選者3組にはBrillia Lounge「THE GALLERY」での

作品展示と、制作補助金として30万円(税込)を授与します。

また、アーティストを直接・気軽にサポートできデジタルプラットフォーム「Art Sticker」への登録の権利が与えられます。

応募資格 : 1. 国籍、プロ、アマチュア、個人、団体などは問いません。

2. 応募時点の年齢が45歳以下であること

(グループの場合、全員がこの条件を満たすこと。)

応募方法 : Brillia Art Award公式サイトの募集ページ参照

https://www.brillia-art.com/award/cube/about_application.html

審査発表 : 2025年1月下旬

審査員 : 小山 登美夫

(小山登美夫ギャラリー株式会社 代表取締役/

日本現代美術商協会副代表理事)

橋本 和幸

(東京藝術大学 美術学部デザイン科 教授 兼

芸術未来研究場 瀬戸内海分校プロジェクトリーダー)

遠山 正道

(株式会社スマイルズ代表/

株式会社The Chain Museum 代表取締役)

坂本 浩章

(公益財団法人彫刻の森芸術文化財団 東京事業部 部長)

賞 : Brillia Art Award Cube 2025 大賞1組(賞金20万円)

※ 入選者3組の展示の中から決定し、表彰します。

(2026年2月予定)

入選作品展示期間: (1) 2025年4月〜2025年7月

(2) 2025年8月〜2025年10月

(3) 2025年11月〜2026年1月

※ 約3ヶ月ごとに展示を入れ替えます。

詳細日程、順序は協議の上決定します。

展示会場 : Brillia Lounge「THE GALLERY」

東京都中央区八重洲1-4-16 東京建物八重洲ビル1階

主催 : 東京建物株式会社

運営協力 : 公益財団法人彫刻の森芸術文化財団、

The Chain Museum

運営 : 株式会社クオラス

● スケジュール

BAAC2025_スケジュール

● アクセスマップ

アクセスマップ

