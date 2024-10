大阪駅直結うめきたグリーンプレイスにオープン！まるや本店「まるや本店大阪駅うめきた店」

まるや本店は、関西初出店となる大阪駅直結「うめきたグリーンプレイス」に2025年3月「まるや本店大阪駅うめきた店」をオープンします。

まるや本店「まるや本店大阪駅うめきた店」

所在地 : 大阪市北区大深町

アクセス : JR大阪駅直結

営業時間 : 11:00〜23:00(仮)

公式サイト: https://www.maruya-honten.com/

2024年は東京2店舗目となる「まるや本店 銀座グラッセ」、名古屋駅近くでは3店舗目となる「まるや本店 名駅3丁目店」と出店が続いており、2025年3月はいよいよ念願の西日本初出店となります。

※2024年10月28日時点の情報であり変更になる場合があります。

■「うめきたグリーンプレイス」の概要

うめきたグリーンプレイスは、商業施設、歩行者広場、駅前広場、歩行者デッキなどで構成され、規模は敷地面積約12,500m2、地上3階。

店舗数は20店舗で、物販、食物販、飲食、フードコートなどを展開する。

店舗面積は約3,750m2。

2024年12月12日からはタクシー乗降場と一般車乗降場、そのほか、2025年3月に供用開始となる大型バス駐車場が整備されます。

■焼きと秘伝のタレにこだわった究極の「名古屋名物ひつまぶし」

その時期一番脂ののった鰻を厳選し、炭火でギリギリまでパリッと焼き上げます。

うなぎのふっくら感を残したまま、いかにパリッとさせるかを追及しました。

月に一度、責任者や焼き手が集まる「焼き会議」を実施し焼きの研究を続けています。

照り焼きに飽きないよう甘辛い味付けを意識したタレは、天保14年(1843年)より続く伝統製法の「たまり醤油」をベースに、同社で焼いたうなぎやうなぎの骨等を練りこみ、数種類の醤油等と絶妙なバランスで調合。

糖度、粘度等をこまめにチェックしながら継ぎ足ししています。

ひつまぶし用のお出汁は北海道産の昆布と同社オリジナルブレンドの削り節を使用しています。

伝統のたまりを使用した秘伝のタレ

表面パリッと中はふっくら。

こだわりの焼き

また、鰻、タレはもちろん、ひつまぶしに合うよう独自にブレンドしているお米、お漬物と全てにおいてこだわり、追求したまるや流名古屋名物「ひつまぶし」です。

ひつまぶしイメージ

一杯はそのままで、2杯目は薬味をのせて、3杯目はお出汁をかけて、3種類の召し上がり方を堪能できます。

1杯目はそのままで

2杯目は薬味をのせて

3杯目はお茶漬けで

