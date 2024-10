【hololive OFFICIAL CARD GAME オフィシャルホロカスリーブ】11月1日 発売価格:各990円【hololive OFFICIAL CARD GAME オフィシャルホロカケース】11月1日 発売価格:各880円【hololive OFFICIAL CARD GAME オフィシャルサイコロ Light Blue&Black(2個セット)】11月1日 発売価格:880円【hololive OFFICIAL CARD GAME オフィシャルマーカーセット】11月1日 発売価格:1,980円

カバーは、「hololive OFFICIAL CARD GAME」より、「オフィシャルホロカスリーブ」及び「オフィシャルホロカケース」、「オフィシャルサイコロ Light Blue&Black(2個セット)」、「オフィシャルマーカーセット」を11月1日に発売する。価格は「ホロカスリーブ」が各990円、「ホロカケース」が各880円、「サイコロ Light Blue&Black(2個セット)」が880円、「マーカーセット」が1,980円。

同社が運営するVTuberグループ「ホロライブ」のタレントたちをモチーフにした本格トレーディングカードゲーム「hololive OFFICIAL CARD GAME」の周辺グッズ4種が登場する。

「hololive OFFICIAL CARD GAME オフィシャルホロカスリーブ」

「ときのそら&AZKi」と、「星街すいせい」、「ブランドロゴ」の全3種がラインナップ。サイズは縦92×横67mmで、55枚入りとなっている。

「hololive OFFICIAL CARD GAME オフィシャルホロカケース」

ラインナップは、「ときのそら&AZKi」と「星街すいせい」、「ブランドロゴ」の全3種で、内容はデッキケース1個と仕切り板1枚になっている。

「hololive OFFICIAL CARD GAME オフィシャルサイコロ Light Blue&Black(2個セット)」

水色と黒色のサイコロが2個で1セットになったもの。

「hololive OFFICIAL CARD GAME オフィシャルマーカーセット」

セット内容は、ケース1個と、SP推しスキルマーカー1個、ダメージマーカーは100×6個と、50×8個、10×18個になっている。

(C) 2016 COVER Corp.

※発売日は流通により前後する場合があります。