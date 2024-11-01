【PS Store：HALLOWEEN SALE】
開催期間：11月1日まで

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PS Store）にて「HALLOWEEN SALE」を開催している。期間は本日11月1日まで。

　本セールでは、「Lies of P」や「Dead by Daylight」、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」といったハロウィンシーズンらしいダークな世界観のタイトルが多数ラインナップ。期間中、最大75%オフで販売される。

　なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、購入する際はセール価格が適用されているかどうかを確認してから購入してほしい。

□PS Store「HALLOWEEN SALE」のページ

「HALLOWEEN SALE」対象タイトル（一部）

「Lies of P」

価格：8,360円→5,016円（40%オフ）
セール期間：11月1日23時59分まで

□PS Store「Lies of P」のページ

「Dead by Daylight」

価格：3,080円→1,540円（50%オフ）
セール期間：11月1日23時59分まで

□PS Store「Dead by Daylight」のページ

「祇：Path of the Goddess」

価格：4,990円→3,992円（20%オフ）
セール期間：11月1日23時59分まで

□PS Store「祇：Path of the Goddess」のページ

「Vampire Survivors」

価格：487円→389円（20%オフ）
セール期間：11月1日23時59分まで

□PS Store「Vampire Survivors」のページ

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」

価格：8,690円→5,214円（40%オフ）
セール期間：11月1日23時59分まで

□PS Store「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のページ

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