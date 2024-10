【PS Store:HALLOWEEN SALE】開催期間:11月1日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Store(PS Store)にて「HALLOWEEN SALE」を開催している。期間は本日11月1日まで。

本セールでは、「Lies of P」や「Dead by Daylight」、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」といったハロウィンシーズンらしいダークな世界観のタイトルが多数ラインナップ。期間中、最大75%オフで販売される。

なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、購入する際はセール価格が適用されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「HALLOWEEN SALE」対象タイトル(一部)

「Lies of P」

価格:8,360円→5,016円(40%オフ)

セール期間:11月1日23時59分まで

「Dead by Daylight」

価格:3,080円→1,540円(50%オフ)

セール期間:11月1日23時59分まで

「祇:Path of the Goddess」

価格:4,990円→3,992円(20%オフ)

セール期間:11月1日23時59分まで

「Vampire Survivors」

価格:487円→389円(20%オフ)

セール期間:11月1日23時59分まで

「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」

価格:8,690円→5,214円(40%オフ)

セール期間:11月1日23時59分まで

(C) NEOWIZ All rights reserved.

(C) 2015-2022 Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

(C)CAPCOM

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.