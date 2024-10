オンラインゲームには基本的に“サービス終了”がいつかは訪れるもの。サービス終了と言えばネガティブなイメージも強いが、サービス終了のお知らせ発表から終了までの期間に、運営からの感謝としてゲームをプレイしていたファン向けに特別施策が実施されることがあり、これをプレイしないのはとても勿体ないし、意外と見逃している方も多いのではないかと思う。

そこで、サービス終了してしまうゲームタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなども紹介していきたいと思う。

11月のサービス終了タイトルは9本。遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2024年11月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

誰ガ為のアルケミスト

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 タップハンター Aiming 2024年2月15日 2024年11月5日 アーテリーギア-機動戦姫- bilibili 2021年11月18日 2024年11月12日 夢職人と忘れじの黒い妖精 ジークレスト 2022年2月18日 2024年11月19日 神刃姫:改 エイシス 2023年11月27日 2024年11月25日 イケメン幕末◆運命の恋 CYBIRD 2013年12月9日 2024年11月25日 パンドラノヴァ HONG KONG JINGYI INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED 2024年3月28日 2024年11月25日 誰ガ為のアルケミスト gumi 2016年1月26日 2024年11月28日 バトルクラッシュ NCSOFT 2023年10月23日 2024年11月29日 戦乱のサムライキングダム マイネットゲームス 2014年1月9日 2024年11月29日 THE CHAIN HUNTERS Mint Town 2024年8月2日 2024年11月29日 どうぶつの森 ポケットキャンプ 任天堂 2017年11月21日 2024年11月29日 三国大戦略 Kaiser(Overseas) 2023年9月6日 2024年11月29日 アルゴナビス -キミが見たステージへ- アンビション 2024年2月7日 2024年11月30日

2024年11月28日15時 サービス終了

メーカー:gumi

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、gumiのスタジオ「FgG」が開発・運営するスマートフォン向けシミュレーションRPG。7人の主人公と7つの国家が織りなす重厚なヒューマンドラマを、本格的なタクティクスバトルと共に楽しめる。

フィールドの高低差やキャラクターの向きなど、戦略的要素を多く含むバトルシステムながら、スマートフォンならではの快適な操作感を実現。個性あふれるキャラクターたちや多彩なジョブも魅力となっており、最大4人で遊べるマルチプレイモードも搭載されている。

【誰ガ為のアルケミスト OPアニメーション】

9月26日に掲載されたお知らせにより、サービスの終了が2024年11月28日15時となることが明かされた。2016年1月26日のサービス開始より約8年での終了となる。

サービス終了までのスケジュールも公開されており、闘技場「幻影決戦」最終シーズンが11月17日23時59分に終了することや、ランクマッチ第36回の開催期間が11月14日19時から11月20日23時59分となることなどが案内されている。

なお、未使用の有償幻晶石(ゲーム内通貨)の払戻受付期間は11月29日15時から2025年1月31日15時まで。払戻し手続の際には「お客様コード」および「ユーザー名」、「メールアドレス」が必要となる。手続きに必要な情報はアプリ内より確認できるので、払戻し手続が完了するまで、アプリをアンインストールしないよう注意してほしい。

どうぶつの森 ポケットキャンプ

2024年11月29日0時 サービス終了

メーカー:任天堂

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作はシミュレーションゲーム「どうぶつの森」のスマートフォン向けアプリとして展開されているタイトル。プレーヤーはキャンプの管理人としてどうぶつたちのお願いを叶えていきながら、キャンプ場を好みのレイアウトで充実させていく。

「どうぶつの森」シリーズお馴染みのサカナやムシを捕まえたり、家具を集めていく要素がスマートフォン向けに遊びやすく実装されているほか、本作ならではのイベントやコンテンツが多数盛り込まれている。

【#ポケ森へようこそ / 2020】

8月22日に掲載されたお知らせにより、サービスの終了が2024年11月29日0時となることが明かされた。2017年11月21日のサービス開始より約7年での終了となる。

サービス終了に伴い、リーフチケット(ゲーム内通貨)の販売は11月27日15時に停止。サービス終了時点での未使用リーフチケットについては払い戻しが行なわれる予定で、手順についてはサービス終了後に公式サイトにて案内するとしている。

なお、「どうぶつの森 ポケットキャンプ」7年分の配信アイテムやイベント全部入りの有料版アプリ「どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート」が12月3日配信されることが決定している。有料版アプリでは「どうぶつの森 ポケットキャンプ」のデータを引き継いで遊ぶことができ、基本的なプレイ内容はそのままに、追加の課金なしで楽しめる。

アーテリーギア-機動戦姫-

2024年11月12日 サービス終了

メーカー:bilibili

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は中国のbilibiliが開発・運営を行なうスマートフォン向けメカ少女×ターン制戦略RPG。未知の生命体「傀儡」による100年間にも及ぶ侵攻により荒廃した地球全土を舞台に、プレーヤーはユニオン艦隊の旗艦「オートランド」の指揮官として人型機動兵器「Artery Gear(AG)」と呼ばれる少女達を率い、様々な戦いに身を投じていく。

戦闘はターン制で進行される横スクロールコマンドバトル形式。各キャラクターのタイプ、属性、装備などを組み合わせて戦う戦略要のほか、素細かく動き回る可愛いSDキャラクター、ド派手なエフェクトやモーションなど作り込まれたグラフィックスも見所となっている。

【「アーテリーギア-機動戦姫-」ティザーPV】

8月13日に掲載されたお知らせにより、サービスの終了が2024年11月12日0時となることが明かされた。2021年11月18日のサービス開始より約3年での終了となる。なお、各ストアでのゲーム配信は8月13日に停止しており、カスタマーセンター関連のサービスは11月20日に終了予定。

未使用の有償結晶石(ゲーム内通貨)に関しては払戻しが行なわれる予定で、受付期間は11月12日12時から2025年2月11日23時59分まで。申請は公式サイトのお知らせ内にある問い合わせフォームより行なえる。ユーザーIDなど申請に必要な情報はゲーム内にて確認できるものもあるため、手続きが完了するまではアプリのアンインストールを行なわないよう注意してほしい。

戦乱のサムライキングダム

2024年11月29日15時 サービス終了

メーカー:マイネットゲームス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、美麗イラストで描かれた戦国武将たちで最大40人同時参加のリアルタイムバトルが楽しめるスマートフォン向けRPG。キャラクターにはそれぞれ兵種があり、強化させていくことで数十通りに成長するなど、やり応えのある育成を楽しめる。また、同キャラを複数揃えて限界突破を行なっていくと、それに合わせてイラストも変化。好みのキャラをとことん鍛え上げて合戦に挑むことができる。

戦闘は基本的にコマンド操作で進めていく。通常攻撃、武将スキル、奥義、SP回復などを駆使し、状況に合わせた戦略が勝利への鍵となる。仲間と強力して敵将を倒す「共闘機能」など、マルチプレイ要素が充実しているのも本作の特徴となっている。

【【サムキン】公式30秒PV - 戦乱のサムライキングダム】

9月30日に掲載されたお知らせにより、サービスの終了が2024年11月29日15時となることが明かされた。2014年1月9日のサービス開始より約10年での終了となる。

10月より経験値アップや特別ログインボーナスなど様々キャンペーンが実施されているが、11月以降のスケジュールについてはゲーム内のお知らせなどにて案内されるとのこと。最後まで楽しめるよう、数々のゲーム内イベントを開催予定としている。

なお、未使用の有償金石(ゲーム内通貨)については払い戻し対応が行なわれる予定で、サービス終了後にアプリ内にて専用の受付フォームが開設される。払い戻し完了前にアプリを削除すると手続きが出来なくなるため、アンインストールを行なわないよう注意してほしい。

