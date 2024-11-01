１９１１年：中国とつながる鴨緑江鉄橋が完工



１９８６年：光州市が直轄市に昇格（現在は広域市）



１９８７年：１９７３年に解体された海兵隊司令部を再創設



１９８９年：ポーランドと国交樹立



１９９９年：財閥・大宇グループの金宇中（キム・ウジュン）会長と系列１４社の社長が一斉辞任



２００２年：インターネットで行政機関への申請手続きができる「電子政府」スタート



２００４年：板門店の共同警備区域（ＪＳＡ）警備任務が半世紀ぶりに韓国軍に完全移譲



２０１５年：約３年半ぶりとなる韓中日首脳会談、ソウルで開催

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