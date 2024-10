宇多田ヒカル、最新ライブ映像作品より「One Last Kiss」公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■宇多田ヒカル最新ライブ映像作品のジャケットクリエイティブと、ライブ上映イベントのご当地くまちゃんステッカー新絵柄も公開!

9月1日に千秋楽を迎えた、宇多田ヒカル6年ぶりのツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』。12月11日にリリースを控える映像作品より、「One Last Kiss」のライブ映像が公開された。

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』は、7月13日の福岡公演を皮切りに約2ヵ月にわたって開催。日本国内7ヵ所に加え、初のアジア単独公演となった台北公演(2万人動員)・香港公演(2万4,000人動員)の計9ヵ所18公演を行った。

国内外ツアー総動員数は25万8,000人を動員と過去最大級のツアーとなり、まさにデビュー25周年にふさわしい内容となった。

そんな2024年の一大トピックスとなったツアーより、最終日神奈川県・Kアリーナ公演から「One Last Kiss」のライブ映像をYouTubeで先行公開。併せて、映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のジャケットクリエイティブも公開された。

また、11月20日より全国映画館で開催されるライブ上映イベント『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』の1日券の販売が、11月1日よりスタート。会場となる映画館に、ライブコンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材を持ち込みセッティングし、リアルライブさながらの体感が可能な“ライブ音響”での上映となる。さらに発声・拍手・手拍子・ペンライトOKと、ライブの臨場感を大迫力&ライブ感覚で楽しめる。

また、『Luv Live』『BOHEMIAN SUMMER 2000』『UNPLUGGED』の初期3ライブは、フルHDにアップコンバートされた最新の映像にて届けられる。

各上映劇場での入場者プレゼント「ご当地くまちゃんステッカー」も決定しているなか、北海道の劇場で配布される新絵柄も公開された。

入場者プレゼントの絵柄は各会場で異なり、「1日通し券」で入場した場合、入場者プレゼントは、上映回ごとに合計6枚となるが、絵柄はすべて同じものとなる。詳細は特設サイトで確認しよう。

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live (1999)』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED (2001)』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE (2010)』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios』

『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/livechronicles/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/