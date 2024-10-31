＜個人投資家の予想＞ 10月31日 23時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6537) ＷＡＳＨハウ 東証グロース
(7859) アルメディオ 東証スタンダード
(2428) ウェルネット 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(8410) セブン銀 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2413) エムスリー 東証プライム
(9023) 東京メトロ 東証プライム
(4664) ＲＳＣ 東証スタンダード
(6971) 京セラ 東証プライム
(2768) 双日 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6537) ＷＡＳＨハウ 東証グロース
(7859) アルメディオ 東証スタンダード
(2428) ウェルネット 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(8410) セブン銀 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2413) エムスリー 東証プライム
(9023) 東京メトロ 東証プライム
(4664) ＲＳＣ 東証スタンダード
(6971) 京セラ 東証プライム
(2768) 双日 東証プライム
出所：MINKABU PRESS