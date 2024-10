Jr.EXILEとNEO EXILE総勢8組65名が集結！『BATTLE OF TOKYO』のアルバム、ライブBD＆DVDが2ヵ月連続で発売

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■11月27日にアルバム『BATTLE OF TOKYO ~COLLABORATION BATTLE STAGE~』、12月25日にBlu-ray&DVD『BATTLE OF TOKYO ~Jr.EXILE vs NEO EXILE~』がリリース!

Jr.EXILE世代のアーティストを主役とした総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』。

2024年は『BATTLE OF TOKYO ~Jr.EXILE vs NEO EXILE~』として、8月10・11・12日に埼玉・さいたまスーパーアリーナ、8月31日、9月1日に大阪・京セラドーム大阪でライブイベントを開催。

THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERというJr.EXILE世代の4グループに加えて、NEO EXILE世代のLIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYが初めて『BATTLE OF TOKYO』のライブに参戦し、大きなバトルを巻き起こした。

そしてこのたび、その熱いライブの模様が、2ヵ月連続でパッケージ化されて発売されることが決定。まず、11月27日に2024年の『BATTLE OF TOKYO』のハイライトのひとつでもある、初めて開催したボーカルによるコラボバトルステージの模様をCDアルバムとして発売。

アルバム『BATTLE OF TOKYO ~COLLABORATION BATTLE STAGE~』には、埼玉・さいたまスーパーアリーナのステージでお披露目された、THE RAMPAGE、FANTASTICSのボーカル陣を中心に制作された5曲のコラボレーション楽曲が収録される。アルバムのジャケット写真も解禁となった。

そして、12月25日にさいたまスーパーアリーナ公演の模様を収録したライブBlu-ray&DVD『BATTLE OF TOKYO ~Jr.EXILE vs NEO EXILE~』が発売。

「Jr.EXILE」と「NEO EXILE」の総勢8組65名が集結した夏の大バトルの模様が余すことなく収録される。

リリース情報

2024.11.27 ON SALE

ALBUM『BATTLE OF TOKYO ~COLLABORATION BATTLE STAGE~』

2024.12.25 ON SALE

Blu-ray&DVD『BATTLE OF TOKYO ~Jr.EXILE vs NEO EXILE~』

