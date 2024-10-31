10月31日、門別競馬場で行われた11R・エーデルワイス賞（Jpn3・2歳牝・ダ1200m）は、西村淳也騎乗の1番人気、ミリアッドラヴ（牝2・栗東・新谷功一）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に5番人気のエイシンマジョリカ（牝2・北海道・米川昇）、3着に2番人気のアーデルリーベ（牝2・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:13.1（良）。

【スプリンターズS】西村淳「本当幸せでした」ルガルVで人馬ともにG1初制覇

交流重賞初制覇

西村淳也騎乗の1番人気、ミリアッドラヴが単勝1.4倍断然の支持に応えた。レースでは内ラチ5番手付近を追走。前が大きく飛ばしていく中で手応えよく進出。直線入口では早々に先頭に立ち、そのまま独走態勢で後続を2馬身半差馬身突き放しての完勝だった。

ミリアッドラヴ 2戦2勝

（牝2・栗東・新谷功一）

父：ニューイヤーズデイ

母：レディバード

母父：スマートファルコン

馬主：白石明日香

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ミリアッドラヴ 西村淳也

2着 エイシンマジョリカ 石川倭

3着 アーデルリーベ 幸英明

4着 ハーフブルー 小野楓馬

5着 レディーティアラ 岩橋勇二

6着 イッシンフラン 江田照男

7着 ワンダーウーマン 黒澤愛斗

8着 トレヴェナ 山本聡哉

9着 パトリオットゲーム 野畑凌

10着 エターナルウインド 桑村真明

11着 シルバーミラージュ 服部茂史

12着 ラインパシオン 金山昇馬

出走取消 イイデマイヒメ 阿部龍