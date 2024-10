ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(毎週月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

10月は、坪⽥信貴さん著「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應⼤学に現役合格した話」(KADOKAWA)の主⼈公で“ビリギャル”の小林さやかさんが特別コーチを担当。10月4日(金)の放送では、新設学部の受験対策、過去問への取り組み方についてアドバイスしました。

(左から)こもり校長、小林さやかさん、アンジー教頭

こもり校長:我々が受験生の君を全力で応援する「応援部」! 今年はこれまで以上にパワーアップ! 毎月、月替わりで、受験勉強やメンタルのスペシャリストたちが"特別コーチ"として来校します! 1回目となる"今月の特別コーチ"は、映画「ビリギャル」で(有村架純さんが演じた)ビリギャル本人こと、小林さやか先生!アンジー教頭:小林さやか先生は、ギャルだった高校時代に"学年ビリ"の成績から偏差値を40も上げて、見事、慶應大学に現役合格した先生です!小林先生:受験生のみなさん、こんばんは! よろしくお願いします!!――ここでリスナーから届いたメッセージを紹介。ライバルに順位をどんどん抜かれて、周りからも笑われて「こんな問題も解けないのか」と自己嫌悪になってしまう毎日です。この苦しさを「志望校への思いだ!」と信じて、自分が心から行きたいと思えた「新潟大学」に絶対合格します!(18歳)こもり校長:受験って、きっと周りと比べるものだから。誰かが受かって、誰かが受からない、みたいなものだから、すごく自己嫌悪にもなるだろうなとは思うけど、やっぱり信じてやっていくしかないかなと思います。この時期になって、この状況はどうですか?小林先生:私もそのようなことがあったんですけど、すごく冷静に考えたら、周りの人たちと比べてもあまり意味がないんですよ。こもり校長:自分が目標としている場所とは違う人と比べちゃったってことね。小林先生:そう。たとえば、新潟大学を受ける人ばかりの中で、新潟大学の過去問を解いて点数が低いなら焦らなきゃいけない。だけど、周りの人たちは新潟大学を受けるわけでもなくて、新潟大学の過去問でもない学校の成績とかで比べているなら、それにまったく意味はないんです。アンジー教頭:本当にそうだと思います。小林先生:周りの友達がライバルに見えてしまうのはわかるんだけど、そこでストレスを感じると勉強のパフォーマンスが落ちます。余計なストレスをなるべく感じないように、"本当のライバルはどこなのか"というところを見極めるとちょっと楽になると思いますね。