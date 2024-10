海を一望できる！ 有名グルメガイドの星を多数獲得したシェフが監修するカフェ（神奈川・片瀬江ノ島）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は神奈川・片瀬江ノ島にオープンしたカフェです。こだわりのドリンクやグラニータを、ロケーション抜群のテラス席でどうぞ。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

UMITO café by n.(神奈川・片瀬江ノ島)

外観 出典:KEN21さん

2024年8月5日、小田急線・片瀬江ノ島駅から徒歩約30分のところに海が見えるカフェ「UMITO café by n.」がオープンしました。

運営元は、スモールラグジュアリーホテル「UMITO」やサブスク別荘の「WITH SEA」をプロデュースする株式会社UMITO。カフェの隣には「WITH SEA 江の島」が併設されています。

江の島の自然豊かな風景になじむお店は、古民家を改装したもの。 温かみがあって、見つけたらうれしくなる「となりのトトロ」のような世界観をイメージされてるそうです。

店内 出典:KEN21さん

“木の温もり”と“白”を基調とした店内と、テラス席越しに広がる“青い海”のコントラストが素敵なカフェでは、フレンチのシェフ・岸本直人氏とパティシエ・高橋菜津子氏が監修するフードやドリンクがいただけます。

岸本氏は「ラ・ロシェル」の坂井宏行氏に師事。国内外で研鑽を積み、2006年に独立して数々の店を立ち上げました。最近では、2021年に自身の名を冠したカウンターフレンチ「naoto.K」を小川町にオープン。

高橋氏は都内のパティスリーに勤務後、2010年に渡仏。現地のレストランで修業後に帰国。ANAインターコンチネンタルホテル東京内の「ピエール・ガニェール」を経て、2013年より岸本氏に師事しました。

グラニータ マンゴー&杏 1,540円 出典:KEN21さん

看板メニューは、高橋氏が作る「グラニータ」。イタリア・シチリア発祥の冷たいデザートで、アイスのような滑らかな舌触りの中に、シャリシャリした氷の食感が楽しめるフローズンドリンクです。店内では、厳選素材を組み合わせたオリジナルのグラニータを用意しています。添加物や着色料を一切使用しない、素材そのもののおいしさを楽しめます。

ドリンクメニューはコーヒーからフルーティなソーダ、アルコールまで各種揃います。おすすめは、コーヒー発祥の地といわれるエチオピア・カファ地方のコーヒー豆を使用した「マザーツリー・カフェラテ」880円。香りとコクのバランスが絶妙なこだわりの一杯です。

ドリンクをはじめ、フード類まで店内のメニューはすべてテイクアウトOKです。

テラス席 出典:KEN21さん

お店の奥には海を一望できるテラス席が8席。通路の反対側にあり、喧騒とは無縁の特等席です。晴れた日には最高に気持ち良さそうですね。江の島へお出かけの際にはぜひ行ってほしいおすすめスポットです。

食べログレビュアーのコメント

グラニータ マンゴー&杏 出典:KEN21さん

『・グラニータ マンゴー&杏

プラカップに入っています。太いストローを挿して。

飲んでみると程良いシャリシャリ感がありますが粘度は無いので飲みやすいです。

粒々とした長野県産杏の果肉も入っていますね。宮崎県産の「時の雫」という

宮崎県でもトップクラスの味と品質を誇るマンゴーのグラニータが主体ですが、

その風味と甘いテイストはしっかりと出ています。

マンゴーの甘みと風味、杏の酸味のコンビネーションは確かに美味しいです』(KEN21さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆UMITO café by n.住所 : 神奈川県藤沢市江の島1-9-6TEL : 070-5027-2527

文:斎藤亜希

