ＮＹ市場 この後のイベント
20:30
米チャレンジャー人員削減数（10月）
予想 N/A 前回 53.4%（前年比)
21:00
南アフリカ貿易収支（9月）
予想 70.0億ランド 前回 56.0億ランド
ブラジル雇用統計（9月）
予想 6.5% 前回 6.6%（失業率)
21:30
カナダ実質GDP（8月）
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 1.2% 前回 1.5%（前年比)
米雇用コスト指数（2024年 第3四半期）
予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)
米個人所得・支出（9月）
予想 0.4% 前回 0.2%（個人所得・前月比)
予想 0.4% 前回 0.2%（個人支出・前月比)
米PCEデフレータ（9月）
予想 0.2% 前回 0.1%（PCEデフレータ・前月比)
予想 2.1% 前回 2.2%（PCEデフレータ・前年比)
予想 0.3% 前回 0.1%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想 2.6% 前回 2.7%（PCEコアデフレータ・前年比)
米新規失業保険申請件数（10/20 - 10/26）
予想 23.0万件 前回 22.7万件
米失業保険継続受給者数（10/13 - 10/19）
予想 187.7万件 前回 189.7万件
22:45
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（10月）
予想 46.9 前回 46.6
フォンデアライエン欧州委員長、任期満了
米主要企業決算
ウーバー、コムキャスト、アップル、アマゾンドットコム、インテル
※予定は変更されることがあります。
米チャレンジャー人員削減数（10月）
予想 N/A 前回 53.4%（前年比)
21:00
南アフリカ貿易収支（9月）
予想 70.0億ランド 前回 56.0億ランド
ブラジル雇用統計（9月）
予想 6.5% 前回 6.6%（失業率)
21:30
カナダ実質GDP（8月）
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 1.2% 前回 1.5%（前年比)
米雇用コスト指数（2024年 第3四半期）
予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)
米個人所得・支出（9月）
予想 0.4% 前回 0.2%（個人所得・前月比)
予想 0.4% 前回 0.2%（個人支出・前月比)
米PCEデフレータ（9月）
予想 0.2% 前回 0.1%（PCEデフレータ・前月比)
予想 2.1% 前回 2.2%（PCEデフレータ・前年比)
予想 0.3% 前回 0.1%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想 2.6% 前回 2.7%（PCEコアデフレータ・前年比)
米新規失業保険申請件数（10/20 - 10/26）
予想 23.0万件 前回 22.7万件
米失業保険継続受給者数（10/13 - 10/19）
予想 187.7万件 前回 189.7万件
22:45
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（10月）
予想 46.9 前回 46.6
フォンデアライエン欧州委員長、任期満了
米主要企業決算
ウーバー、コムキャスト、アップル、アマゾンドットコム、インテル
※予定は変更されることがあります。