ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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20:30

米チャレンジャー人員削減数（10月）

予想 N/A 前回 53.4%（前年比)



21:00

南アフリカ貿易収支（9月）

予想 70.0億ランド 前回 56.0億ランド



ブラジル雇用統計（9月）

予想 6.5% 前回 6.6%（失業率)



21:30

カナダ実質GDP（8月）

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 1.2% 前回 1.5%（前年比)



米雇用コスト指数（2024年 第3四半期）

予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)



米個人所得・支出（9月）

予想 0.4% 前回 0.2%（個人所得・前月比)

予想 0.4% 前回 0.2%（個人支出・前月比)



米PCEデフレータ（9月）

予想 0.2% 前回 0.1%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.1% 前回 2.2%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.3% 前回 0.1%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.6% 前回 2.7%（PCEコアデフレータ・前年比)



米新規失業保険申請件数（10/20 - 10/26）

予想 23.0万件 前回 22.7万件



米失業保険継続受給者数（10/13 - 10/19）

予想 187.7万件 前回 189.7万件



22:45

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（10月）

予想 46.9 前回 46.6





フォンデアライエン欧州委員長、任期満了



米主要企業決算

ウーバー、コムキャスト、アップル、アマゾンドットコム、インテル





※予定は変更されることがあります。

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