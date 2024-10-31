20:30
米チャレンジャー人員削減数（10月）
予想　N/A　前回　53.4%（前年比)

21:00
南アフリカ貿易収支（9月）
予想　70.0億ランド　前回　56.0億ランド

ブラジル雇用統計（9月）
予想　6.5%　前回　6.6%（失業率)

21:30
カナダ実質GDP（8月）
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　1.2%　前回　1.5%（前年比)

米雇用コスト指数（2024年 第3四半期）
予想　1.0%　前回　0.9%（前期比)

米個人所得・支出（9月）
予想　0.4%　前回　0.2%（個人所得・前月比)
予想　0.4%　前回　0.2%（個人支出・前月比)

米PCEデフレータ（9月）
予想　0.2%　前回　0.1%（PCEデフレータ・前月比)
予想　2.1%　前回　2.2%（PCEデフレータ・前年比)
予想　0.3%　前回　0.1%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想　2.6%　前回　2.7%（PCEコアデフレータ・前年比)

米新規失業保険申請件数（10/20 - 10/26）
予想　23.0万件　前回　22.7万件

米失業保険継続受給者数（10/13 - 10/19）
予想　187.7万件　前回　189.7万件

22:45
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（10月）
予想　46.9　前回　46.6


フォンデアライエン欧州委員長、任期満了

米主要企業決算
ウーバー、コムキャスト、アップル、アマゾンドットコム、インテル


※予定は変更されることがあります。