カラバオカップ4回戦でイングランドの実質2部であるチャンピオンシップのプレストン・ノースエンドと対戦したアーセナル。ブカヨ・サカ(62分から出場)やカイ・ハフェルツ(46分から出場)、デクラン・ライスなどをスタメンから外して挑んだが、3-0の快勝を飾った。



1ゴール1アシストのガブリエウ・ジェズスや右サイドのラヒーム・スターリングなど、今シーズン苦戦していた選手たちが躍動したアーセナルだが、カラバオカップでまたしても存在感を残したのが、17歳のイーサン・ヌワネリだ。





A complete team performance



Watch the highlights from our 3-0 victory over Preston in the Carabao Cup pic.twitter.com/9i8SCPGK0c