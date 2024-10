¡ÚCLARINS¡¦Kiehl¡Çs¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÈþÈ©°Ý»ý¤Ë¡ª¥ª¥È¥¯¤Ê¡Ö¸ÂÄê¥³¥Õ¥ì¡×ÆÃ½¸♡

CLARINS(クラランス)

ダブル セーラム ホリデーキット(限定)

先手のエイジングケアを始めるのに絶好のコフレ!

顔からデコルテまでふっくらハリのある肌に導くスキンケアキット。

今年の夏にリニューアルし話題となった「ダブル セーラム」と、過酷な環境に負けない肌へと整える「ファーミング EX」シリーズのクリーム3種を取り入れて、冬のイベントシーズンもお疲れ顔に見せない肌ケアを。

ダブル セーラム ホリデーキット FE 20,130円/クラランス(限定)

内容

♥ダブル セーラム ADC 50㎖(現品)

♥ファーミング EX デイ クリーム SP オールスキン 15㎖

♥ファーミング EX ナイト クリーム SP オールスキン 15㎖

♥ファーミング EX ネック&デコルテ SP 15㎖

♥オリジナルポーチ(14.5×20×8僉



Kiehl’s(キールズ)

朝ビタ夜レチホリデイセット(限定)

話題の美容液で美肌をブースト!

SNSでもバズってる透明美白美容液とレチノール美容液を中心に、組みあわせて使うのにおすすめなアイテムをセット。

朝はビタミンC、夜はレチノールという、美肌を効率的にめざせるケアをすぐに実践できるから、忙しくなる年末年始の美肌維持にも最適です。

朝ビタ夜レチホリデイセット 26,950円/KIEHL'S SINCE1851(限定)

内容

♥キールズ DS RTN リニューイング セラム 50㎖(現品)

♥同 DS クリアリーブライト エッセンス[医薬部外品]50㎖(現品)

♥同 DS クリアリーブライト エクスフォリエーティング クレンザー 30㎖

♥同 IRS エッセンス ローション 40㎖

♥同 クリーム UFC 7㎖

♥ミニコットンセット

※商品は限定品です。

撮影/中村彩子 取材・文/政年美代子

テキスト内のサイズ表記は、(タテ×ヨコ×マチ僉砲任后