¡Ö¼ê¼è¤êÁý¡×¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡©¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¤ÇÆ¯¤¹µ¤¨¤Ï¡©Ìó7.6Ãû±ß¤ÎÀÇ¼ý¸º¤â¡Ä¡Ú#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û¡¡
Í¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¡¢À¯¼£¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Î#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ê¼è¤êÁý¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÆ¯¤¹µ¤¨¤Ï¡©¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×
¡ü¡Ö7.6Ãû±ß¡×ÀÇ¼ý¸º¡Ä¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¢£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÀ¯ºö¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¡¿û¸¶·°²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢ÁíÁªµó¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÃíÌÜ¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£31Æü¸áÁ°¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤é¤¬²ñÃÌ¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢±¿±Ä¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë·Á¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï¡Ø²æ¡¹¡¢°Æ·ï¤´¤È¤ËÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤È¡£³ÆÅÞ¤È¡ÈÅùµ÷Î¥¡É¤ÇÀ¯ºö¼Â¸½¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²ñµÄÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Æ·ï¤´¤È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¡¢¤´Î»²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶¨µÄ¤Î¾ì¤ÏÀß¤±¤º¡¢À¯ºö¤´¤È¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Îë¹¾Æà¡¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡ÈÀ¯ºö¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£31Æü¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¿û¸¶²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï¡Ø³ÆÅÞ¤ÈÅùµ÷Î¥¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤È¤À¤±¶¨µÄ¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Í¿ÅÞ¤È¤À¤±ÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ì±¡¦¹ñÌ±Î¾ÅÞ¤Ï¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤ò¤á¤°¤ëÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ä¡¢11·î¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ø103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¤Î¤ËÆ¯¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¤Ï
¿û¸¶²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÇ¯¡¢¤³¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡ØÆ¯¤¯¤Î¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ù¤Î¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¿¹·½²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÀÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤í¤½¤í¡Ä¤È·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¿û¸¶²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤È¤Ï²¿¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ù¤È¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î¼ýÆþ¤¬103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡Ø½êÆÀÀÇ¡Ù¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤Ê¤é¡ØÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤ë¡Ù¤¿¤á¡¢ÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ø»Ò¤É¤â¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¡Ù¤¬¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÇ¶â¤â¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤ÏÆ¯¤¤¿¤¤¤Î¤ËÆ¯¤±¤Ê¤¤Âç¿Í¤ä³ØÀ¸¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¼çÄ¥¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÉ¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ø103Ëü±ß¡Ù¤«¤é¡Ø178Ëü±ß¡Ù¤Ë°ìµ¤¤Ë¤³¤ÎÊÉ¤ò¾å¤²¤è¤¦¡¢¤ÈÀè¤Î½°±¡Áª¤Î¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶ÍÃ«ÈþÎè¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤³¤Î¸øÌó¤ò¸«¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£103Ëü±ß¤«¤é178Ëü±ß¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê°ú¤¾å¤²¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î³Û¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢£30Ç¯¤Ç¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¡×Ìó1.73ÇÜ¤â¡Ä¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º
¿û¸¶²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¸½ºß¤Î103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1995Ç¯¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÌó30Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤â´Þ¤á¤¿¡ØºÇÄãÄÂ¶â¡Ù¤Ï¡¢Ìó1.73ÇÜ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ÎÊý¤Ï¡¢1±ß¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤òºÇÄãÄÂ¶â¤ÈÆ±¤¸¤¯Ìó1.73ÇÜ¤·¤Æ¡¢178Ëü±ß¤Þ¤Ç¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¼çÄ¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë30Ç¯¤âÊÉ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁªµóÃæ¤«¤é¶ÌÌÚÂåÉ½¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢¸½¼Â¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¥¾¥ó¥ÓÀÇÀ©¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ÆÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÆâÍÆ¤Ï»à¤ó¤À¤âÆ±Á³¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø¥¾¥ó¥ÓÀÇÀ©¡Ù¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤·103Ëü±ß¤«¤é178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÆ¯¤±¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¿û¸¶²òÀâ°Ñ°÷
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¤ÌÌ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¢£¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¤ÇÀÇ¼ý¤¬Ìó7.6Ãû±ß¸º¼ý¤Î¸«¹þ¤ß
¿û¸¶²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞÆâ¤Ë¤ÏÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡ØÊÉ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¹â½êÆÀ¼Ô¤ÎÊý¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬½Ð¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¹µ½ü¤Î¶â³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ºÀÇ¤Î²¸·Ã¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
Îë¹¾¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¿û¸¶²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¼ÀÇ¼ÔÁ´°÷¤ÎÊÉ¤ò75Ëü±ß¤º¤Ä°ú¤¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡¢À¯ÉÜ¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤ÈÀÇ¼ý¤¬¡ØÌó7.6Ãû±ß¡Ù¸º¼ý¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î·êËä¤á¤È¤Ê¤ëºâ¸»¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤¬º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤Ï¡ØÈóÀµµ¬¡Ê¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡Ë¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î°Æ¤ËÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞÆâ¤Ï¡È¤Î¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡É
¿û¸¶²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¤¿¤À¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞÆâ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î°Æ¤ò¡Ø¤Î¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤¿Í¿ÅÞ¤¬À¯¸¢¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ëÀ¯¸¢´´Éô¤Ï¡Ø¤³¤ì¤¬Áªµó¤Ç½Ð¤¿¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ê¤é¡¢í´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¡£¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ø¤Î¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤¬º£¤Î¸½¼Â¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Îë¹¾¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡ØÌó7.6Ãû±ß¡Ù¸º¼ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»î»»¤Ë¤Ï¡¢Æ¯¤¹µ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Æ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¯ºö¤¬¤É¤¦Æ¯¤¯¤Î¤«¡¢Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿û¸¶²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÀ¯ºö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ºâ¸»¤â´Þ¤á¤Æ¹ñÌ±¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤È·ëÏÀ¤òË¾¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ä¡Ö¥®¥â¥ó¡×¡ÖÉÔÀµ¡×¤ä¡ÖÉÔ¾Í»ö¡×¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯Ä´ºº¡¦¼èºà¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÆü¥Æ¥ìÄ´ººÊóÆ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë