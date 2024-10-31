¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¿·»Ø´ø´±ºÇÍÎÏ¤Î¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¡¢²Æ¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬ÌÌÃÌ¤â¡È·Ð¸³ÉÔÂ¡È¤¬·üÇ°¤Ë¡©
µî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ(39)¤À¤¬¡¢¾·¤Ø¤¤¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ë¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¡£¥¨¥ê¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢²Æ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤â¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í»Ø´ø´±¤ËÀÜ¿¨¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬¿·»Ø´ø´±¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¥Õ¥ì¥ó¡¦¥í¥Ú¥Æ¥®´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»ÙÊ§¤¦830Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó16²¯5000Ëü±ß)¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â¤ä¡¢»Ø´ø´±¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã»ÙÊ§¤¤¤¬¥Í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Þ¤ÇÈô¤Ó¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥µ¥ê¥Ð¥ó²ñÄ¹¤ÈÌÌÃÌ¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¶á¤¤¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥ê¥Ð¥ó²ñÄ¹¤Ï¹¥°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤¿¤Î¤¬¼«¹ñ¤Î1¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤È¤¤¤¦·Ð¸³ÉÔÂ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÒ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈâË¤ó¤À¥µ¥ê¥Ð¥ó²ñÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¡¢¥Ý¥ë¥È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¡¢¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤â·Ð¸³¤·¤¿¥í¥Ú¥Æ¥®´ÆÆÄ¤òÁªÂò¡£¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï19Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ê¤É¡¢·×5¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°°ÊÁ°¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¹ñÆâ¤Î¥Ö¥é¥¬¤È¥«¡¼¥¶¡¦¥Ô¥¢¤òÎ¨¤¤¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ø´ø´±½¢Ç¤¤È¤Ê¤ì¤Ð½é¤Î¹ñ³°Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¡£¥¨¥ê¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢²Æ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤â¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í»Ø´ø´±¤ËÀÜ¿¨¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬¿·»Ø´ø´±¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Þ¤ÇÈô¤Ó¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥µ¥ê¥Ð¥ó²ñÄ¹¤ÈÌÌÃÌ¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¶á¤¤¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥ê¥Ð¥ó²ñÄ¹¤Ï¹¥°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤¿¤Î¤¬¼«¹ñ¤Î1¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤È¤¤¤¦·Ð¸³ÉÔÂ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÒ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈâË¤ó¤À¥µ¥ê¥Ð¥ó²ñÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¡¢¥Ý¥ë¥È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¡¢¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤â·Ð¸³¤·¤¿¥í¥Ú¥Æ¥®´ÆÆÄ¤òÁªÂò¡£¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï19Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ê¤É¡¢·×5¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°°ÊÁ°¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¹ñÆâ¤Î¥Ö¥é¥¬¤È¥«¡¼¥¶¡¦¥Ô¥¢¤òÎ¨¤¤¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ø´ø´±½¢Ç¤¤È¤Ê¤ì¤Ð½é¤Î¹ñ³°Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡£