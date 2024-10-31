【Photo Gallery】DEZERT主催＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞、レアセッション含む出演全12組＋αのステージ写真一挙公開
伝説のイベント＜PARTY ZOO＞と＜M.A.D＞の融合イベント＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞が、8月24日(土)にZepp Hanedaで開催された。同イベントは“夏祭り”をコンセプトに、2つのイベントに憧れを持っていたDEZERTのSORAがオーガナイザーとして実現させたものだ。
＜PARTY ZOO＞は、2016年から2017年にかけて行われたL'Arc-en-CielのKen主宰によるライヴイベント。Ken自らが声をかけた仲間たちによるセッションは、あらゆる壁を越え、どこにも属さないライヴイベントとして旋風を巻き起こした。一方の＜M.A.D＞は、2016年に開催されたMUCCとAKiのダブルヘッドライナーツアーのタイトルとなるもの。MUCCとAKi、そして彼らの所属事務所DANGER CRUEの頭文字による＜M.A.D＞だが、＜帰って来たM.A.D＞ではDEZERTの“D”を冠しての再始動となった。
撮影◎西槇太一／冨田味我
◆Ken & [ kei ] & 足立房文 - Ambient - 画像ページへ
■＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞2024年8月24日＠Zepp Haneda セットリスト／Photo Galleryインデックス
〜Ambient before the party〜
【MUCC】
01. 蘭鋳
02. G.G.
03. 愛の唄
04. ニルヴァーナ
05. TONIGHT feat.AKi
【SlipKnot三郷】
01. (sic)
02. Wait and Bleed
03. Spit It Out
04. People=Shit
【Sakura Session〜君がくれたもの〜】
01. I love you, I need you, I fuck you / SONS OF ALL PUSSYS
02. Can't Stop The Silence / COMPLEX
03. secret base 〜君がくれたもの〜 / ZONE
【LUNA SEA Respect Session #2】
01. Déjàvu
02. FAKE
03. Rejuvenescence
04. LAMENTABLE
【AKi】
01. ODYSSEY
02. Free to Fly
03. ジウfeat.ミヤ(MUCC)
04. STORY
05. The Inside War feat.Ken(L'Arc-en-Ciel)
【DEZERT】
01. Call of Rescue
02. 絶蘭
03. 大塚ヘッドロック
04. 「君の子宮を触る」
05. TODAY feat.Ken(L'Arc-en-Ciel)
【リズムゲーム】
▼Kenにまつわるエトセトラ▼
【#1】
01. Pretty girl / L'Arc-en-Ciel
【#2】
02. 浸食〜lose control〜 / L'Arc-en-Ciel
【#3】
03. the love letter / 逹瑯
【#4】
04. 予感 / L'Arc-en-Ciel
【#5】
05. Voice / L'Arc-en-Ciel
【encore session】
01. Pretty girl / L'Arc-en-Ciel
■SlipKnot三郷■
▲架神(Vo: DEXCORE)／ミヤ(G: MUCC)／SAKI (G)／Masa (B: NOCTURNAL BLOODLUST)／Allen (Dr: MUCC Support)／SORA (Per: DEZERT)／Bikky (Per: CHAQLA.)／Sacchan (MacBook Pro: DEZERT)
▲架神(Vo)
▲ミヤ(G)
▲SAKI (G)
▲Masa (B)
▲Allen (Dr)
▲SORA (Per)
▲Bikky (Per)
▲Sacchan (MacBook Pro)
▲Bikky (Per) × SORA (Per)
▲SlipKnot三郷
▲SlipKnot三郷
▲SlipKnot三郷
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■Sakura Session〜君がくれたもの〜■
▲Ken (Vo: L'Arc-en-Ciel)／aie (G: deadman)／ミヤ(G: MUCC)／YUKKE (B: MUCC)／Sakura (Dr: gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO)
▲Sakura (Dr)
▲Ken (Vo)
▲aie (G)
▲ミヤ(G)
▲YUKKE (B)
▲千秋(Vo: DEEZERT) × Ken (Vo)
▲千秋(Vo) × Ken (Vo)
▲千秋(Vo)
▲Shou (Vo: Verde/, Alice Nine.) × Ken (Vo)
▲Shou (Vo) × Ken (Vo)
▲Sakura (Dr)
▲Sakura Session
▲Sakura Session
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■Kenにまつわるエトセトラ #5■
▲逹瑯(Vo: MUCC)／千秋(Vo: DEZERT)／Shou (Vo: Verde/, Alice Nine.)／Ken (G: L'Arc-en-Ciel)／[ kei ] (G)／YUKKE (B: MUCC)／AKi (B)／Shinya (Dr: DIR EN GREY)
▲逹瑯(Vo) × Ken (G)
▲千秋(Vo) × Ken (G)
▲千秋(Vo) × Shou (Vo)
▲YUKKE (B) × [ kei ] (G)
▲YUKKE (B) × [ kei ] (G)
◆encore session 画像ページへ
◆Kenにまつわるエトセトラ #4 画像ページへ戻る
■encore session■
▲＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞all members
▲all members
▲all members
▲Ken (G) × Sacchan (B)
▲Miyako(G) × [ kei ] (G) × HIROTO (G)
▲AKi (B) × YUKKE (B)
▲YUKKE (B) × 千秋(Vo)
▲ミヤ(G) × Bikky (Per) × Allen(Dr)
▲千秋(Vo) × Shou (Vo)
▲SORA (Dr) × aie (G) × [ kei ] (G)
▲SORA (Dr) × Ken (G)
▲Ken (G) × SORA (Dr)
撮影◎西槇太一／冨田味我
■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞出演者一覧
Gt. Ken (L'Arc-en-Ciel)
Gt. [ kei ]
Key. 足立房文
【MUCC】
Vo. 逹瑯
Gt. ミヤ
Ba. YUKKE
Dr. Allen (Support)
【SlipKnot三郷】
Vo. 架神(DEXCORE)
Gt. ミヤ(MUCC)
Gt. SAKI
Ba. Masa (NOCTURNAL BLOODLUST)
Dr. Allen (MUCC Support)
Per. SORA (DEZERT)
Per. Bikky (CHAQLA.)
MacBook Pro. Sacchan (DEZERT)
【Sakura Session〜君がくれたもの〜】
Vo. Ken (L'Arc-en-Ciel)
Gt. aie (deadman)
Gt. ミヤ(MUCC)
Ba. YUKKE (MUCC)
Dr. Sakura (gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO)
【LUNA SEA Respect Session #2】
Vo. 逹瑯(MUCC)
Gt. HIROTO (Alice Nine.)
Gt. Miyako (DEZERT)
Ba. AKi
Dr. Shinya (DIR EN GREY)
【AKi】
Vo.&Ba. AKi
Gt. 加藤貴之
Gt. YOUSAY
Dr. SORA (DEZERT)
【DEZERT】
Vo. 千秋
Gt. Miyako
Ba. Sacchan
Dr. SORA
【リズムゲーム】
Allen (MUCC Support)
Bikky (CHAQLA.)
Miyako (DEZERT)
Shinya (DIR EN GREY)
SORA (DEZERT)
小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達)
昴(Royz)
【Kenにまつわるエトセトラ】
▼#1
Vo. 千秋(DEZERT)
Vo. 昴(Royz)
Vo. 小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達)
Gt. Miyako (DEZERT)
Ba. Sacchan (DEZERT)
Dr. SORA (DEZERT)
▼#2
Vo. 千秋(DEZERT)
Gt. ミヤ(MUCC)
Gt. aie (deadman)
Ba. Sacchan (DEZERT)
Dr. SORA (DEZERT)
▼#3
Vo. 逹瑯(MUCC)
Gt. Ken (L'Arc-en-Ciel)
Ba. YUKKE (MUCC)
Dr. SORA (DEZERT)
Key. 足立房文
▼#4
Vo. Shou (Verde/, Alice Nine.)
Gt. [ kei ]
Ba. AKi
Dr. Shinya (DIR EN GREY)
▼#5
Vo. 逹瑯(MUCC)
Vo. 千秋(DEZERT)
Vo. Shou (Verde/, Alice Nine.)
Gt. Ken (L'Arc-en-Ciel)
Gt. [ kei ]
Ba. YUKKE (MUCC)
Ba. AKi
Dr. Shinya (DIR EN GREY)
関連リンク
◆M.A.D オフィシャルX
◆MUCC オフィシャルサイト
◆AKi オフィシャルサイト
◆DEZERT オフィシャルサイト
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