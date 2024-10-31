■＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞2024年8月24日＠Zepp Haneda セットリスト／Photo Galleryインデックス

▲架神(Vo: DEXCORE)／ミヤ(G: MUCC)／SAKI (G)／Masa (B: NOCTURNAL BLOODLUST)／Allen (Dr: MUCC Support)／SORA (Per: DEZERT)／Bikky (Per: CHAQLA.)／Sacchan (MacBook Pro: DEZERT)

▲Ken (Vo: L'Arc-en-Ciel)／aie (G: deadman)／ミヤ(G: MUCC)／YUKKE (B: MUCC)／Sakura (Dr: gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO)

▲逹瑯(Vo: MUCC)／千秋(Vo: DEZERT)／Shou (Vo: Verde/, Alice Nine.)／Ken (G: L'Arc-en-Ciel)／[ kei ] (G)／YUKKE (B: MUCC)／AKi (B)／Shinya (Dr: DIR EN GREY)

▲＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞all members





■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞出演者一覧



【Ken & [ kei ] & 足立房文 - Ambient -】Gt. Ken (L'Arc-en-Ciel)Gt. [ kei ]Key. 足立房文【MUCC】Vo. 逹瑯Gt. ミヤBa. YUKKEDr. Allen (Support)【SlipKnot三郷】Vo. 架神(DEXCORE)Gt. ミヤ(MUCC)Gt. SAKIBa. Masa (NOCTURNAL BLOODLUST)Dr. Allen (MUCC Support)Per. SORA (DEZERT)Per. Bikky (CHAQLA.)MacBook Pro. Sacchan (DEZERT)【Sakura Session〜君がくれたもの〜】Vo. Ken (L'Arc-en-Ciel)Gt. aie (deadman)Gt. ミヤ(MUCC)Ba. YUKKE (MUCC)Dr. Sakura (gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO)【LUNA SEA Respect Session #2】Vo. 逹瑯(MUCC)Gt. HIROTO (Alice Nine.)Gt. Miyako (DEZERT)Ba. AKiDr. Shinya (DIR EN GREY)【AKi】Vo.&Ba. AKiGt. 加藤貴之Gt. YOUSAYDr. SORA (DEZERT)【DEZERT】Vo. 千秋Gt. MiyakoBa. SacchanDr. SORA【リズムゲーム】Allen (MUCC Support)Bikky (CHAQLA.)Miyako (DEZERT)Shinya (DIR EN GREY)SORA (DEZERT)小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達)昴(Royz)【Kenにまつわるエトセトラ】▼#1Vo. 千秋(DEZERT)Vo. 昴(Royz)Vo. 小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達)Gt. Miyako (DEZERT)Ba. Sacchan (DEZERT)Dr. SORA (DEZERT)▼#2Vo. 千秋(DEZERT)Gt. ミヤ(MUCC)Gt. aie (deadman)Ba. Sacchan (DEZERT)Dr. SORA (DEZERT)▼#3Vo. 逹瑯(MUCC)Gt. Ken (L'Arc-en-Ciel)Ba. YUKKE (MUCC)Dr. SORA (DEZERT)Key. 足立房文▼#4Vo. Shou (Verde/, Alice Nine.)Gt. [ kei ]Ba. AKiDr. Shinya (DIR EN GREY)▼#5Vo. 逹瑯(MUCC)Vo. 千秋(DEZERT)Vo. Shou (Verde/, Alice Nine.)Gt. Ken (L'Arc-en-Ciel)Gt. [ kei ]Ba. YUKKE (MUCC)Ba. AKiDr. Shinya (DIR EN GREY)