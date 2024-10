伝説のイベント<PARTY ZOO>と<M.A.D>の融合イベント<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜>が、8月24日(土)にZepp Hanedaで開催された。同イベントは“夏祭り”をコンセプトに、2つのイベントに憧れを持っていたDEZERTのSORAがオーガナイザーとして実現させたものだ。<PARTY ZOO>は、2016年から2017年にかけて行われたL'Arc-en-CielのKen主宰によるライヴイベント。Ken自らが声をかけた仲間たちによるセッションは、あらゆる壁を越え、どこにも属さないライヴイベントとして旋風を巻き起こした。一方の<M.A.D>は、2016年に開催されたMUCCとAKiのダブルヘッドライナーツアーのタイトルとなるもの。MUCCとAKi、そして彼らの所属事務所DANGER CRUEの頭文字による<M.A.D>だが、<帰って来たM.A.D>ではDEZERTの“D”を冠しての再始動となった。

【Ken & [ kei ] & 足立房文 - Ambient -】〜Ambient before the party〜【MUCC】01. 蘭鋳02. G.G.03. 愛の唄04. ニルヴァーナ05. TONIGHT feat.AKi【SlipKnot三郷】01. (sic)02. Wait and Bleed03. Spit It Out04. People=Shit【Sakura Session〜君がくれたもの〜】01. I love you, I need you, I fuck you / SONS OF ALL PUSSYS02. Can't Stop The Silence / COMPLEX03. secret base 〜君がくれたもの〜 / ZONE【LUNA SEA Respect Session #2】01. Déjàvu02. FAKE03. Rejuvenescence04. LAMENTABLE【AKi】01. ODYSSEY02. Free to Fly03. ジウfeat.ミヤ(MUCC)04. STORY05. The Inside War feat.Ken(L'Arc-en-Ciel)【DEZERT】01. Call of Rescue02. 絶蘭03. 大塚ヘッドロック04. 「君の子宮を触る」05. TODAY feat.Ken(L'Arc-en-Ciel)【リズムゲーム】▼Kenにまつわるエトセトラ▼【#1】01. Pretty girl / L'Arc-en-Ciel【#2】02. 浸食〜lose control〜 / L'Arc-en-Ciel【#3】03. the love letter / 逹瑯【#4】04. 予感 / L'Arc-en-Ciel【#5】05. Voice / L'Arc-en-Ciel【encore session】01. Pretty girl / L'Arc-en-Ciel