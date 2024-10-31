■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2428) ウェルネット　 東証スタンダード
(7908) ＫＩＭＯＴＯ　 東証スタンダード
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(269A) Ｓａｐｅｅｔ　 東証グロース
(7203) トヨタ　　　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2413) エムスリー　　 東証プライム
(9023) 東京メトロ　　 東証プライム
(2936) ベースフード　 東証グロース
(4664) ＲＳＣ　　　　 東証スタンダード
(6971) 京セラ　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS