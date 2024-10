現在Steamにて発売中で、11月21日にNintendo Switch・PlayStation5版の発売も決定している2Dアクションゲーム『雨魂 - AMEDAMA -』。その対応プラットフォームにXbox Series X|Sが追加され、Switch・PlayStation5版と同日にリリースされることが決定した。なお、10月30日からはXbox Series X|Sの無料試用版も配信中だ。

本作は『Death Come True(デスカムトゥルー)』などを手がけたイザナギゲームズと「勇者のくせになまいきだ。」シリーズなどを手がけたアクワイアの強力タッグによって生み出された箱庭型・横スクロール憑依アクションADV。

江戸の日本を舞台に、プレイヤーは謎の男たちに殺され魂だけになってしまった「ゆうしん」となり、さまざまな肉体に憑依して戦闘を重ねながら妹「ゆい」の行方を追っていく。

なお本作のキャラクターデザインには『Fate/Grand Order』のlack、音楽には「モンスターハンター」シリーズの小見山優子を迎えるなど、豪華スタッフが携わっている。

