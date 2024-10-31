【S.H.Figuarts リリエル 天使空挺隊/リリサ】2025年4月 発売予定予約受付開始：11月1日価格：8,800円【S.H.Figuarts ミリエラ 天使空挺隊/美花莉】2025年4月 発売予定予約受付開始：11月1日価格：8,800円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts リリエル 天使空挺隊/リリサ」と「S.H.Figuarts ミリエラ 天使空挺隊/美花莉」の予約受付を11月1日より開始する。発売は2025年4月を予定し、価格は各8,800円。

TVアニメ「2.5次元の誘惑」より、「天乃リリサ」と「橘 美花莉」が夏のイベントにて着用した天使空挺隊衣装でフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」に登場する。豊富な表情パーツや手首パーツのほか、武器パーツも充実しており、劇中の様々なポージングを再現できる。

リリエルことリリサの表情パーツには笑顔、キリッと顔、強気顔、叫び顔4種が付属。一方でミリエラこと美花莉の表情パーツは笑顔、すまし顔、強気顔、照れ顔の4種となっている。

「S.H.Figuarts リリエル 天使空挺隊/リリサ」商品詳細

2025年4月 発売予定

予約受付開始：11月1日

価格：8,800円

全高：約140mm

材質：PVC、ABS製

対象年齢：15才以上

【セット内容】

「S.H.Figuarts ミリエラ 天使空挺隊/美花莉」商品詳細

本体 交換用手首パーツ左右各4種 交換用表情パーツ4種 武器パーツ

2025年4月 発売予定

予約受付開始：11月1日

価格：8,800円

全高：約140mm

材質：PVC、ABS製

対象年齢：15才以上

【セット内容】

本体 交換用手首パーツ左右各4種 交換用表情パーツ4種 武器パーツ

(C)橋本悠／集英社・リリサ製作委員会