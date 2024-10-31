「2.5次元の誘惑」よりリリサと美花莉が夏イベの天使空挺隊衣装で「S.H.Figuarts」に登場！ 11月1日予約開始
2025年4月 発売予定
予約受付開始：11月1日
価格：8,800円
【S.H.Figuarts ミリエラ 天使空挺隊/美花莉】
2025年4月 発売予定
予約受付開始：11月1日
価格：8,800円
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts リリエル 天使空挺隊/リリサ」と「S.H.Figuarts ミリエラ 天使空挺隊/美花莉」の予約受付を11月1日より開始する。発売は2025年4月を予定し、価格は各8,800円。
TVアニメ「2.5次元の誘惑」より、「天乃リリサ」と「橘 美花莉」が夏のイベントにて着用した天使空挺隊衣装でフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」に登場する。豊富な表情パーツや手首パーツのほか、武器パーツも充実しており、劇中の様々なポージングを再現できる。
リリエルことリリサの表情パーツには笑顔、キリッと顔、強気顔、叫び顔4種が付属。一方でミリエラこと美花莉の表情パーツは笑顔、すまし顔、強気顔、照れ顔の4種となっている。
「S.H.Figuarts リリエル 天使空挺隊/リリサ」商品詳細
2025年4月 発売予定
予約受付開始：11月1日
価格：8,800円
全高：約140mm
材質：PVC、ABS製
対象年齢：15才以上
【セット内容】本体 交換用手首パーツ左右各4種 交換用表情パーツ4種 武器パーツ
「S.H.Figuarts ミリエラ 天使空挺隊/美花莉」商品詳細
2025年4月 発売予定
予約受付開始：11月1日
価格：8,800円
全高：約140mm
材質：PVC、ABS製
対象年齢：15才以上
【セット内容】本体 交換用手首パーツ左右各4種 交換用表情パーツ4種 武器パーツ
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式 (@t_features) October 31, 2024
『2.5次元の誘惑』より
「S.H.Figuarts リリエル 天使空挺隊／リリサ」が商品化決定！
📌https://t.co/isa5bIZSAa
夏のイベントでの天使空挺隊衣装で登場♪
付属の武器で劇中再現可能！
一般店頭にて2025年4月発売予定、2024年11月1日予約開始!!#t_shf #にごリリ #nigoriri pic.twitter.com/je2KqQ0QJa
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式 (@t_features) October 31, 2024
『2.5次元の誘惑』より
「S.H.Figuarts ミリエラ 天使空挺隊／美花莉」が商品化決定！
📌https://t.co/isa5bIZSAa
夏のイベントでの天使空挺隊衣装で登場❤
豊富な表情パーツで劇中再現可能！
一般店頭にて2025年4月発売予定、2024年11月1日予約開始!!#t_shf #にごリリ #nigoriri pic.twitter.com/4yNxqGbwZB
(C)橋本悠／集英社・リリサ製作委員会