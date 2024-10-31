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11·î05Æü¡¡ÂæËÌ Zepp New Taipei
11·î07Æü¡¡¹á¹Á MacPherson Stadium(óÎ²Ö¿Ã¾ì´Û)
11·î14Æü¡¡¾å³¤ PHASE LIVE HOUSE (éôÀ¼¾å³¤) ¢¨ÄÉ²Ã
11·î15Æü¡¡¾å³¤ PHASE LIVE HOUSE (éôÀ¼¾å³¤) ¢¨ÄÉ²Ã
11·î17Æü¡¡À®ÅÔ CH8 livehouse (CH8绿树±é艺Ãæ¿´) ¢¨ÄÉ²Ã
11·î19Æü¡¡ËÌµþ M-Space (华ô¦LIVE¸Þ棵¾¾M¶õ间) ¢¨ÄÉ²Ã
11·î24Æü¡¡¥½¥¦¥ë YES24 LIVE HALL
11·î27Æü¡¡New York Brooklyn steel
11·î30Æü¡¡Los Angeles THE NOVO
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01. INSIDE HEAD
02. LET IT OUT
03. PANDORA
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04. TAKING THEM DOWN
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05. DEFEAT
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06. 6or9
07. INTERPLAY (Album ver.)
08. ON MY OWN
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09. BELIEVING IN MYSELF
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10. BLEEDING
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11. I GOT 666
12. SOCIAL VIRUS
13. LAST SONG
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