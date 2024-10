約5年ぶりとなるHYDEのニューアルバム、その名も『HYDE [INSIDE]』が完成した。2020年発表の「BELIEVING IN MYSELF / INTERPLAY」以降のシングルが収録されているアルバムは、そのままコロナ禍以降のHYDEの軌跡と言えるようだ。さまざまな困難が立ち塞がった4年間。しかし、HYDEならではのアイデアを駆使し、自ら先陣を切ってステージに立ち続け、貪欲に表現を磨いてきた。その結果、無二の世界を築いているワンマンはもとより、フェスに出演すれば初見のオーディエンスを魅了してやまない。



▲『HYDE [INSIDE]』 ▲『HYDE [INSIDE]』

■ワールドツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR>

10月04日 広東 2024 Dongguan Strawberry Music Festival

10月06日 釜山 2024 BUSAN INTERNATIONAL ROCK FESTIVAL

11月05日 台北 Zepp New Taipei

11月07日 香港 MacPherson Stadium(麥花臣場館)

11月14日 上海 PHASE LIVE HOUSE (蜚声上海) ※追加

11月15日 上海 PHASE LIVE HOUSE (蜚声上海) ※追加

11月17日 成都 CH8 livehouse (CH8绿树演艺中心) ※追加

11月19日 北京 M-Space (华熙LIVE五棵松M空间) ※追加

11月24日 ソウル YES24 LIVE HALL

11月27日 New York Brooklyn steel

11月30日 Los Angeles THE NOVO

and more...

10月04日 広東 2024 Dongguan Strawberry Music Festival10月06日 釜山 2024 BUSAN INTERNATIONAL ROCK FESTIVAL11月05日 台北 Zepp New Taipei11月07日 香港 MacPherson Stadium(麥花臣場館)11月14日 上海 PHASE LIVE HOUSE (蜚声上海) ※追加11月15日 上海 PHASE LIVE HOUSE (蜚声上海) ※追加11月17日 成都 CH8 livehouse (CH8绿树演艺中心) ※追加11月19日 北京 M-Space (华熙LIVE五棵松M空间) ※追加11月24日 ソウル YES24 LIVE HALL11月27日 New York Brooklyn steel11月30日 Los Angeles THE NOVOand more...

■国内フェス出演情報

11月03日(日) <MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24>

11月09日(土) <氣志團万博2024〜シン・キシダンバンパク〜>

11月03日(日) <MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24>11月09日(土) <氣志團万博2024〜シン・キシダンバンパク〜>

■アルバム『HYDE [INSIDE]』

●配信:2024年9月13日(金)全曲配信スタート

●CD:2024年10月16日(水)発売

※「完全数量限定BOX」「初回限定盤」「通常盤」

予約URL:https://hyde.lnk.to/insidePR





【UNIVERSAL MUSIC STORE 限定盤(CD+Blu-ray+グッズ+ブックレット)】

PDCV-1269 14,850円(税込)

※完全数量限定BOX

・外装:特別BOX (LPサイズ)

・CD:12僖廛薀好船奪ケース+赤透明スリーブケース

・グッズ:Tシャツ (Lサイズ相当ワンサイズ / 素材:綿100%)

・ブックレット:LPサイズ

▼Blu-ray収録内容

アルバム収録楽曲のMusic Video / Lyric Video(12曲分収録)

<HYDE LIVE 2022>@Zepp Haneda (TOKYO)のダイジェスト映像



【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

UICV-9369 6,490円(税込)

・CD:12僖廛薀好船奪ケース+赤透明スリーブケース

▼Blu-ray収録内容

アルバム収録楽曲のMusic Video / Lyric Video(12曲分収録)



【通常盤(CD)】

UICV-1169 / 3,300円(税込)

・CD:12僖廛薀好船奪ケース



▼配信楽曲 / CD収録楽曲(全形態共通)

01. INSIDE HEAD

02. LET IT OUT

03. PANDORA

※スクウェア・エニックス『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』テーマソング

04. TAKING THEM DOWN

※P真・北斗無双 第4章タイアップソング

05. DEFEAT

※PlayStation®5版『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』イメージソング

06. 6or9

07. INTERPLAY (Album ver.)

08. ON MY OWN

※TVアニメ「MARS RED」エンディングテーマ

09. BELIEVING IN MYSELF

※東京マラソン2020イメージソング

10. BLEEDING

※東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「嗤う淑女」オープニング曲

11. I GOT 666

12. SOCIAL VIRUS

13. LAST SONG



【購入者特典】

▼MONSTERS CHANCE ※アルバム封入シリアル特典

CD購入者を対象とした抽選型プレゼント企画 "MONSTERS CHANCE" を実施します。

●賞品内容

・A賞: HYDE SPECIAL TALK EVENTご招待 300名様(予定)

開催予定日:2025年1月29日(水)

開催場所:東京(予定)

・B賞:HYDE SPECIAL TALK EVENT生中継視聴券 2,000名様(予定)

開催予定日:2025年1月29日(水)

●応募期間

2024年10月16日(水)AM11:00〜2024年10月21日(月)AM11:00

※MONSTERS CHANCEへの応募にはCDに封入されているシリアルナンバーが必要です。

※シリアルナンバーは、全形態共通で初回生産分に封入いたします。



▼店舗別購入者特典

・VAMPROSE STORE:A4サイズクリアファイル

・Amazon:メガジャケ

・その他店舗共通特典:A2サイズポスター

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせください。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。

※購入特典は先着のプレゼントです。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。



▼新曲「SOCIAL VIRUS」MV公開

10月7日(月) 21:00 YouTubeプレミア公開

https://www.youtube.com/watch?v=u0qRa42JTPI

▼10月7日(月)〜10月13日(日) 新宿・ユニカビジョン

毎日7時、9時、11時、13時、15時、17時、19時、21時に放映

https://www.yunikavision.jp/

●配信:2024年9月13日(金)全曲配信スタート●CD:2024年10月16日(水)発売※「完全数量限定BOX」「初回限定盤」「通常盤」予約URL:https://hyde.lnk.to/insidePR【UNIVERSAL MUSIC STORE 限定盤(CD+Blu-ray+グッズ+ブックレット)】PDCV-1269 14,850円(税込)※完全数量限定BOX・外装:特別BOX (LPサイズ)・CD:12僖廛薀好船奪ケース+赤透明スリーブケース・グッズ:Tシャツ (Lサイズ相当ワンサイズ / 素材:綿100%)・ブックレット:LPサイズ▼Blu-ray収録内容アルバム収録楽曲のMusic Video / Lyric Video(12曲分収録)<HYDE LIVE 2022>@Zepp Haneda (TOKYO)のダイジェスト映像【初回限定盤(CD+Blu-ray)】UICV-9369 6,490円(税込)・CD:12僖廛薀好船奪ケース+赤透明スリーブケース▼Blu-ray収録内容アルバム収録楽曲のMusic Video / Lyric Video(12曲分収録)【通常盤(CD)】UICV-1169 / 3,300円(税込)・CD:12僖廛薀好船奪ケース▼配信楽曲 / CD収録楽曲(全形態共通)01. INSIDE HEAD02. LET IT OUT03. PANDORA※スクウェア・エニックス『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』テーマソング04. TAKING THEM DOWN※P真・北斗無双 第4章タイアップソング05. DEFEAT※PlayStation®5版『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』イメージソング06. 6or907. INTERPLAY (Album ver.)08. ON MY OWN※TVアニメ「MARS RED」エンディングテーマ09. BELIEVING IN MYSELF※東京マラソン2020イメージソング10. BLEEDING※東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「嗤う淑女」オープニング曲11. I GOT 66612. SOCIAL VIRUS13. LAST SONG【購入者特典】▼MONSTERS CHANCE ※アルバム封入シリアル特典CD購入者を対象とした抽選型プレゼント企画 "MONSTERS CHANCE" を実施します。●賞品内容・A賞: HYDE SPECIAL TALK EVENTご招待 300名様(予定)開催予定日:2025年1月29日(水)開催場所:東京(予定)・B賞:HYDE SPECIAL TALK EVENT生中継視聴券 2,000名様(予定)開催予定日:2025年1月29日(水)●応募期間2024年10月16日(水)AM11:00〜2024年10月21日(月)AM11:00※MONSTERS CHANCEへの応募にはCDに封入されているシリアルナンバーが必要です。※シリアルナンバーは、全形態共通で初回生産分に封入いたします。▼店舗別購入者特典・VAMPROSE STORE:A4サイズクリアファイル・Amazon:メガジャケ・その他店舗共通特典:A2サイズポスター※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせください。※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。※購入特典は先着のプレゼントです。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。▼新曲「SOCIAL VIRUS」MV公開10月7日(月) 21:00 YouTubeプレミア公開https://www.youtube.com/watch?v=u0qRa42JTPI▼10月7日(月)〜10月13日(日) 新宿・ユニカビジョン毎日7時、9時、11時、13時、15時、17時、19時、21時に放映https://www.yunikavision.jp/

関連リンク

◆HYDE オフィシャルサイト

◆HYDE オフィシャルTwitter

◆HYDE オフィシャルInstagram

◆HYDE オフィシャルFacebook

◆HYDE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆『HYDE CHANNEL』特設ページ

◆HYDE オフィシャルサイト◆HYDE オフィシャルTwitter◆HYDE オフィシャルInstagram◆HYDE オフィシャルFacebook◆HYDE オフィシャルYouTubeチャンネル◆『HYDE CHANNEL』特設ページ

アルバム全13曲中10曲が、そうしたライヴで既に披露され、キラーチューンとしてフロアやフェスを沸かせてきた楽曲たちだ。ライヴのエネルギーごとアルバムに閉じ込めつつ、メタルコアの領域にまで踏み込んだ新曲「SOCIAL VIRUS」では攻撃性をさらに高め、バラード「LAST SONG」では圧倒的な表現力を見せて締め括る。ソロとしてキャリア20年を越えてなお、自ら理想を求めて挑戦と進化を止めないHYDEというアーティストに飲み込まれる1枚の完成だ。14名のコンポーザーの参加、自身の名前を冠したセルフタイトル、“内なるHYDE” “HYDEの心の中”の意図…アルバムを完成させた今、HYDEがどんな未来図を描いているのか、じっくり語ってもらった。◆ ◆ ◆──アルバム『HYDE [INSIDE]』についてお伺いしていきたいと思います。前作『ANTI』から約5年の軌跡が詰まったアルバムになりましたが、完成しての手応えはいかがですか?HYDE:僕としては結構あっという間で、そんなに長く空いた感覚はないんですよ。ただ、5年前というとちょうどコロナ禍が始まる前だったので、そこからの激動の時代に作曲したものが集まっているんですよね。思えば、初期の「INTERPLAY」を作った頃は、令和になって、オリンピックが東京で開催されて、時代的にもっと開花するという気持ちでやってましたから。そういう意味では、不思議な、日記みたいなアルバムとも言えるかもしれない。──制作しながら、振り返る作業にもなりましたか?HYDE:振り返るって感じじゃないけど、改めて考えるとそういう面もあるなっていう感じですね。──最近は特にアルバムにはせずに、音源を単発でデジタルリリースするアーティストもいますが、いずれアルバムという形にはしようと思っていたんですか?HYDE:もちろんです。僕のファンにはCDというフィジカルをグッズとして欲しい人もたくさんいるし、ぜひ出したいとは思っていましたね。アルバムにすることによって、やっとひとつの作品が完成するというイメージがあるし。こういう激しいアルバムを作りたかったんですよ。──本当に、過去イチで激しいアルバムですよね。そういう意味では、ソロ活動20周年の2021年、1stアルバム『ROENTGEN』をフィーチャーしたオーケストラコンサートを開催した時期にリリースされたシングル「NOSTALGIC」と「FINAL PIECE」は入っていないですが、やっぱり別軸という扱いですか?HYDE:そこは次のアルバムですね。以前から、『JEKYLL』と『HYDE』っていう2枚のアルバムを出したいと思っていて。まず今回、激しいアルバムの『HYDE [INSIDE]』が出て、次の『JEKYLL』はオーケストラやアコースティックのアルバムにしようと思ってて。できればの話ですけどね。──静と動でいう静の部分は、ずっと裏側にある存在なんですね。HYDE:そうですね。アメリカを活動拠点にしていた時に「静かなHYDEもいれば、激しいHYDEもいて、まさに“ジキルとハイド”のようなキャラクターになったらどうか」みたいな話があったんですよ。飲みながらの軽い雑談でしたけど、僕としても“確かにそうかもな”と思って。それ以来、ずっと“そういうアルバムを2枚作れたらいいな”というイメージがあるんです。やっぱり、なんだかんだ言いながら名前に引っ張られるものなんですよね。L'Arc-en-Cielも、最初は二面性と言っていたけど、今では虹色で多面的じゃないですか。──たしかにそうですね。“ジキルサイド”の作品もぜひ聴きたいです。HYDE:僕自身もいろんなことをやりたいので、ちょっとひとつにはまとめられないんですよね。激しいライヴもあれば、オーケストラの<鄢ミサ>も自分の中の王道だから。両方必要なものですね。──では、今回の『HYDE [INSIDE]』は、思いっきりアグレッシヴサイドに振り切ろうと。HYDE:そうですね。だって、そもそもこの中に「NOSTALGIC」とかは入れられないでしょ(笑)。まあ、別の意味で「BELIEVING IN MYSELF」とか「ON MY OWN」も、“前のアルバムに入ってたんじゃなかったっけ?”って最初は思っちゃいましたけど。──2020〜2021年頃の曲はもう懐かしく感じますよね。いざアルバムの完成に向けて動き出したのはいつ頃なんですか?HYDE:去年からですかね。あと2曲で13曲になるからそろそろ…とは思っていて、年が明けてL'Arc-en-Cielが一段落したら制作に取りかかろうという流れでしたね。でも、アルバムジャケットは早い段階で決めていて、去年の「6or9」ミュージックビデオ撮影の時にもう撮影していたんですよ。──早いですね。その時すでにイメージがあったんですか?HYDE:「BELIEVING IN MYSELF」から、シングルのジャケットをタトゥーシリーズでずっとやってきて。その最後はHYDE自身のタトゥーにしようというオチを決めいていたんです。蛇のマークが僕自身に入っているイメージで、それに合わせて実際にタトゥーを入れたりして。最初にアイデアを考え始めた時は数年先のことだったから、いざ実際にやってみたら自分の裸がいろんなところに使われることになっちゃって、ちょっと恥ずかしかったけど(笑)。──かなりインパクトのあるジャケットです。HYDE:ソロならではですよね。バンドだったら「なんで自分の名前をタイトルにしてるの」ってなるだろうし、そんなアイデア自体恥ずかしくて言えない(笑)。──2009年リリースのベストアルバム『HYDE』以来のセルフタイトルでもありますね。前作が否定的な意味を持つ『ANTI』だったのに対して、今回はタイトルが『HYDE [INSIDE]』です。なおかつ、ご自身の写真がジャケットになっていて。「これが今のHYDEです」という自信や確信めいたものが伝わってきたんですが?HYDE:うーん、そうなのかもしれないけど、基本的に『JEKYLL』と『HYDE』をセットで考えていたので。“これが俺だ”って言いたいわけでは特になくて。すでに、もう“次はこうしたいな”っていうアイデアがあるし。──頭の中のアイデアは、かなり先のものもどんどん湧いてくるんですか?HYDE:そうですね。もともとそういうことを考えるのも好きなほうなので。最近…そういうところが僕の個性なのかなと思い始めました。自分では当たり前だと思ってたけど、そういうヴィジョンがない人も案外多いと聞いて。僕はそういうヴィジョンを考えるのが好きだから、ロゴやグッズのデザイン、ライヴの構成とかもアーティスト自身が考えるのが普通だと思っていたけど、デザイナーにお願いしてそこから選ぶ方も多いみたいですね。この間、石井竜也さんとラジオでお話する機会があったんですけど、彼はアート分野でもすごい活躍されている方じゃないですか。僕よりすごい人がいるって改めて知ったと同時に、そういうタイプばかりじゃないんだなって気がつきましたね。──「音楽を作ることしかしません」という人もいますからね。HYDE:ね。それはそれで素晴らしいスタイルだと思うけど。──アイデアが尽きることはなさそうですか?HYDE:むしろ減らすようにしてます。昔だったらもっとのめり込んでやってたと思うけど、今はそっちにあまり時間を使いたくないから。◆インタビュー【2】へ──ワンマンライヴも積極的にやりつつ、フェス出演も増えていますよね。そういうステージに出て受け取った刺激が、今回のアルバムに繋がった部分もありますか?HYDE:基本的には自分のワンマンライヴでやりたい曲を作っていくわけですけど、どんどんヘヴィだったりキャッチーになっていくのは、フェスとかで負けたくないという気持ちがどこかにあるからかもしれないですね。たとえば、CRYSTAL LAKEのあとに俺が出たとして、ショボくならねえか?とか考えると、もっとヘヴィな、ライヴで盛り上がる曲が中心になってくるから。──ワンマンの雰囲気もラウドシーンのノリに近くなっていて、壁を壊しているように思います。ライヴパフォーマンスやフロアの雰囲気は、理想的なものになってきている実感はありますか?HYDE:もともとは「自由にしていいよ」と言ってたんですよ。でも、ほとんどの日本人は「自由にして」と言っても何も変わらないことに気がついて。逆に何か「こうしろ」って言われたほうが嬉しいんだろうな、楽だったりするのかな?と思うようになって、最近はなるべく言うようにしてるんです。「ここで回れ」とか「こうしようぜ」って。グループの番長とかリーダーの気持ちに近いです。──それに対してお客さんが柔軟に応えてるという。HYDE:そうそう。だから、やっぱりそうなんだなって。当然、「やれ」と言ったからには何か事故が起きてしまってはダメだから、なかなか難しいところですね。──アルバムでも、ラウドシーンのアーティストが楽曲制作者としてクレジットされています。MY FIRST STORYのSHOさんは『ANTI』の頃からですが、SiMのSHOW-HATEさん、CRYSTAL LAKEのYDさんなどとは、どういうふうに制作していったんですか?HYDE:彼らとは、スタッフやバンドメンバーとかが繋いでくれて。そうして届いた曲に対して、僕が構成を変えたり、メロディをつけたりしていく感じですね。メロディは基本的に僕が作るけど、いいメロディが浮かばない時はhicoにお願いしたりもするし、本当にいろんな人の力を借りて自分の理想図をかたちにしていく作業です。今は、無理に自分だけでまとめようとせず、いろんな人の力を借りたほうがいいなと思っていて。映画監督と一緒ですよね。スティーブン・スピルバーグがひとりで全部撮ってもあんな映画は作れないだろうけど、優秀なスタッフがいて彼の理想のものができる。それに近いです。──なるほど。HYDE:僕としては、まだまだ甘いくらいだと思います。もっといろんな人とやっていきたいし、自分の好みのかたちにするためには専門的な知識を持っている人の力をむしろもっと借りてもいい。これまではそんなことを考えつかなかったぶん、今はもっと柔軟にいろいろ取り入れたいと思ってます。──できることがどんどん広がっていくと。HYDE:これもソロならではですよね。バンドはやっぱりメンバーが作ったものをメンバーでまとめるのが基本じゃない? そのぶん個性的になるけど、あまり広がりはないですよね。もちろん、それが悪いというわけじゃないですよ。たとえば僕が大好きなデペッシュ・モードは、あのふたりだけで作る音楽がいいわけだから。でも、ソロはそうじゃなくていいんじゃない?と思ってて。自分が知らなかった好みを教えてもらえるかもしれないし、いろんな人が作ってくれる可能性だってあるし…反対する人もいない。ひょっとしたらモトリー・クルーが作ってくれるかもしれない。そういうこともあり得るじゃないですか。──可能性は無限ですね。一方、ほとんどのクレジットにAliさんとhicoさんが入ってますけど、今回もサウンドのまとめ役的なポジションですか?HYDE:ふたりはほぼほぼHYDEですから(笑)。特にAliは曲だけじゃなくて、歌詞を書くときも僕の意向をちゃんと汲んで英訳してくれる。信頼できるし、僕も彼らの個性をわかってるから、すごく楽なんです。──ドラマ『嗤う淑女』のオープニング曲に起用された「BLEEDING」以降の4曲は、初音源化になります。「BLEEDING」「I GOT 666」は、それまでの曲と比べると、HYDEさんの発声にしても、音づくりにしても、本格的にラウド/メタルのマナーになっていると感じました。HYDE:今はそれでいいと思ってます。やっぱり、自分の血が騒ぐんですよね、メタルって。特に自分のソロはハードに振り切ってるから、そうなるとだんだん物足りなくなってきたんじゃないかな。ほかのアーティストのヘヴィな楽曲を聴いたりして、“あ、もっとすごい人がいっぱいいるな”と思うと、別にそれを超えたいとかじゃないけど、自分なりに激しいものを表現したくなるんですよね。──メタルヴォーカリストとしての迫力をスクリームに感じました。HYDE:デスボをメインにするつもりはないですけど(笑)。──「I GOT 666」は、'90年代から'00年代のヘヴィロックの空気が満載で、スクラッチ的なピックノイズには個人的にSlipknotのオマージュを感じたり。そういうサウンド感も楽しんでいる感じですか?HYDE:うん、楽しいですよ。──これはヘヴィすぎるかな、という歯止めもなく?HYDE:ないですね。──実際ライヴでもSlipknotやLINKIN PARKの楽曲をカバーされてますよね。このあたりのバンドが頭角を現してきた頃、HYDEさんはもう第一線で活躍されていましたけど、当時も聴いていたんですか?HYDE:リアルタイムでも聴いてましたよ。LINKIN PARKは特に。Slipknotは全部聴いていたわけじゃないから、ちょっと逆のぼったりもしたけど。あえて難しい曲をカバーしてるのは、ヘヴィな曲をやる練習も含めてなんですよ。普段はわざわざ練習することはないけど、ライヴでやるとなったら、下手くそだと叩かれちゃうから仕方なく練習するじゃん(笑)。それがいい練習になってるかなと思ってて。──なるほど。L'Arc-en-Cielと平行してSlipknotやLINKIN PARKを聴いていた世代も少なくないと思うので、そこが今交わるというのがすごく新鮮でした。HYDE:確かにそうかもね。でも、L'Arc-en-Cielの「AS ONE」は当時、めっちゃSlipknotを意識してましたから。で、最近Slipknotのライヴを観て、やっぱりこれだよなって。自分がときめく音楽となると、どうもそっちっぽいですね。──そこから、さらに「SOCIAL VIRUS」は完全にメタルコアで。HYDE:YD君がまさにCRYSTAL LAKEらしい曲を作ってきてくれて、それをアレンジしていった感じですね。こういう感じの曲がやりたかったんだけど…ファンはついて来れるかな?って思いながら(笑)。──オーディエンスの反応が楽しみですが、この曲はツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2024>でも披露されていなかったですよね。HYDE:ちょっとまだ隠し球みたいな感じで(笑)。やっぱり、こういう曲はどうせだったら大きい会場でやりたいしね。──巨大なサークルができて、みたいな絵が浮かびます(笑)。歌としてはいかがでしたか?HYDE:CRYSTAL LAKEみたいな表現は、まだまだ僕はできないけど、それを目指しているわけでもないし、これはこれで僕の個性かなと思います。早口で歌うのもあんまりやってこなかったから、いろいろと新鮮でしたね。すごく楽しかったです。──歌詞には“Hatred=憎しみ”という単語が出てきたり、攻撃的なものになっていて。やはりヘヴィなサウンドにはそういう歌詞が出てきますか?HYDE:そうですね。激しい音楽に乗せてガーガー叫んでるのに“君のことが好き”みたいな可愛い歌詞だと、僕の場合は感情が入らないので、必然的に自分の中でムカつく感情をクローズアップしてやることになりますね。でも、クローズアップしたことで病むかと言うと、病むわけじゃなくて、むしろ吐き出すことによってスカッとする。普段はわざわざムカつくことを意識しないけど、わざわざそれを見ることによって、ひとつ浄化される部分があるのかなと。──そういうところもメタルの魅力のひとつですよね。HYDE:そうですね。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──そこから一転して、「LAST SONG」という壮大なロックバラードで締め括られるエンディングが圧巻でした。HYDE:この曲は、それこそ構想5年くらいで…『ANTI』の頃からこういう曲をやりたかったんです。今回なんとか間に合わせました。──宮田“レフティ”リョウさんがクレジットされていますが、ピアノのアレンジなどを一緒に作っていったんですか?HYDE:いや、ピアノはhicoですね。hicoがピアノとかオーケストラ系、コード進行をまとめてくれて。レフティはサビを一緒に作ったかな。それまでずっとサビがうまく自分の理想にならなかったんだけど、最終的にレフティと作業してみたら結構すんなりできて。やっと完成に近づいたという感じでした。──先ほどの話でいうと『JEKYLL』サイドの曲のようにも思えますが、もともとどういうイメージで作りたかったんですか?HYDE:こういうハードでロックなバラード曲を、ライヴのラストにやりたかったんです。実際にやるかどうかは別として、自分がやりたいライヴにはこういう曲が必要だと思って作りました。ラストにやりたかったから「LAST SONG」という仮タイトルをつけてたんですけど、結局そのままになったという。──ハッピーエンドというよりは切なさや悲哀を感じる楽曲ですが、歌詞に関してはどういう気持ちを書いたんでしょうか?HYDE:いつも嘘をつく人が知り合いにいて…“なんで嘘をつくんだろうな”と思ったんですよね。そこで、“嘘をつく=叱られたくない”っていうガードなんだろうなと考えたら、そこに対して正論をぶつけても意味がないじゃないですか。僕自身は基本的におかしいと思ったことに対しては正論をぶつけて、世の中と照らし合わせて“これが普通じゃない?”“これがまともじゃない?”という意見を通すタイプで、今でもそうすることが多いんです。だけど、嘘をつく人は自分を守ろうとしていて、彼は弱いのかもしれないから、僕が正論でそこを攻めるのもなんか違うのかな、というジレンマがあって。「LAST SONG」は、その彼の気持ちで作ったんです。──嘘をつく側の人の気持ちになってみたと。HYDE:そう。たとえばそれがいじめられっ子だった場合、その子は自分を守るために嘘をいっぱいつくけど、結局、笑われてしまって…とか。──面白いですね。表現することで寄り添ってみるようなイメージで歌ったんですか?HYDE:別に何かを解決しようとしているわけじゃないんですけどね。完璧な人はどこにもいないというか…どこかが欠落しているのかわからないけど、みんながまともなわけじゃなくて、それぞれちょっと変なところがあったりするから。そういう部分とどうやって折り合いつけていくかは、悩むところじゃないですか。みんなができて自分ができないこともあるし、そういう時に「僕、できるよ」って嘘をつくしかない人もいるだろうなって。でも、それがバレて笑われたり…そういう視点ですね。──中国や韓国のフェスには先日出演されましたが、アルバムのデジタルリリース後、5年ぶりのワールドツアーのワンマンライヴがスタートします。ソロを始めた頃は海外での活動を強く意識されていましたが、改めてスタートできるという感覚ですか?HYDE:やっとアルバムができたので、プロモーションに行こうかなって感じです。アルバムができたからにはやれることをやりたいなと。──海外という意味では、今年8月に予定されていたTHE LAST ROCKSTARSのロサンゼルス公演が延期になっていて。そちらでの活動もまだ視野に入っていますか?HYDE:もちろんです。YOSHIKIさんの体調次第ですね。いずれにせよ、海外と国内で壁を作っているわけではないので。できるところを進めて、自分のコンテンツをより多くの人に観てもらいたいと思ってます。──最後にフェスについて少し訊かせてください。2024年のフェス出演本数が、ラウドやパンクシーンを代表するライヴバンド並みです。<SUMMER SONIC>をはじめとする大型フェスや、<ARABAKI ROCK FEST.><JOIN ALIVE><男鹿フェス>など地域密着型フェス、<DEAD POP FESTiVAL><イナズマロック フェス>に加えて今後<What a Wonderful World!!>や<氣志團万博>などアーティスト主催フェス出演も控えている。HYDEさんのもとには今も出演依頼が殺到していると思いますが、フェス出演の選択基準みたいなものはありますか?HYDE:基本的にフェスはプロモーションの場だと思っているから、不特定多数の人たち、僕のことを良く知らない人たちに僕の音楽やエンタテイメントを観てもらいたいんです。だから、基準みたいなものは特にないけど、今思えば、やっぱりダイヴとかモッシュが自然と起こるようなフェスのほうがいいかな。──HYDEさんの動の音楽性を考えれば、客席エリアがそういう光景になるのは必然だという。HYDE:もちろんダイヴやモッシュが禁止だったらそのフェスに出ないかと言えば、それだけではないけど。ないとちょっとつまらないかなって、ハテナマークになりつつありますね、今は。やっぱり激しく盛り上がりたいお客さんは不完全燃焼になっちゃうだろうし。──制約なしで暴れたいですよね。という意味では、今年も猛者たちが集まる<男鹿フェス>に出演されましたが、昨年の「HONEY」大会に負けず劣らず打ち上げが凄まじいことになったという話が、各出演バンドマンからBARKSに寄せられてまして。なんでも、ROTTENGRAFFTYのリズム隊はケンカ相撲という宴会芸で全裸になり、そんな乱痴気騒ぎを見たELLEGARDENの細美さんが「HYDEさんはこんな打ち上げ出ないでください」とおっしゃったという情報もG-FREAK FACTORYからゲットしました(笑)。HYDE:ははははは。開始5分で男の全裸が5体くらいありましたからね(笑)。──「もはや全裸になるだけでは盛り上がらない」と言ってるバンドマンもいました(笑)。HYDE:そう。ひどいよね(笑)。フェス会場から打ち上げ会場まで、出演バンドが一緒のバスに乗って移動するんですけど、すでに全裸のスパイダーマンが張り付いてましたから(笑)。バスって上のほうに荷物置きの網状の棚があるじゃないですか、あそこに全裸で。ホント頭がおかしいよね(笑)。──それが誰なのかはあえて伏せますが、さすがです。それと、SiM主催<DEAD POP FESTiVAL>ですよ。SiMのSHOW-HATEさんが作曲を手掛けた「DEFEAT」で本人を呼び込んで共演するだけでも最高なのに、主催者も誰も知らないサプライズでL'Arc-en-CielのKenさんの登場まで待ち受けていたという。HYDE:そんなことできるの僕しかいないでしょ。──「衝撃を受けたギタリストはL'Arc-en-CielのKenさん。ずっとL'Arc-en-Ciel狂で、当時はL'Arc-en-Cielしか聴いてなかった」と語ったBARKSのSHOW-HATEインタビューを読んだHYDEさんが、Kenさんに声を掛けて実現したそうですが、素晴らしいドラマですね。夢があるエンタテイメントです。それはSHOW-HATEさんも感涙するしかないと思います。HYDE:ふふふ。BARKSの記事がきっかけですから。サプライズが好きなんでね(笑)。──アリーナ公演<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA->に続く<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR>も楽しみです。HYDE:うん。楽しみにしていてください。取材・文◎後藤寛子撮影◎森好弘◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る