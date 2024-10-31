SKY-HI、自身の誕生日に豊洲PITにて＜SKY-HI Birthday Bash 2024＞開催
SKY-HIが自身の誕生日となる12月12日に合わせて、今年も東京・豊洲PITにて＜SKY-HI Birthday Bash 2024＞を開催することが決定した。
本日より、SKY-HIオフィシャルファンクラブ「FLYERS」や、BMSGが運営するオンラインサロン「B-Town」の会員を対象にしたチケット最速先行受付も開始されている。
＜SKY-HI Birthday Bash 2024＞
■日程：2024年12月12日(木)
OPEN 18:00 / START 19:00
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット料金
スタンディング：9,500円(税込)
▼チケット先行受付(抽選)
受付期間：10月31日(木)15:00 〜 11月10日(日)23:59
SKY-HI Official Fan Club “FLYERS”
https://bmsg.shop/pages/flyers-fc-members
B-Town＜Architect/Resident＞
https://bmsg.shop/pages/b-town
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