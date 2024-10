「INTO U(イントゥユー)」から、洗練された“潤い”、“発色”、“輝き”を兼ね備えた自信作『グロウイングリップスティック』が10月30日(水)より、全国のロフト*で先行発売となる。*一部店舗を除く。

■うるうる生リップ!

最新の傑作リップカラー『グロウイングリップスティック』が登場。まるで内から発光するような輝きを唇に灯し、しっとり艶やかに、つける人それぞれの魅力を引き出してくれる新感覚の粘膜リップ。

バターのようなしっとりとなめらかなテクスチャーで、塗るとすーっと広がり、しっかりと唇をコーティング。“とろっ”、“うるっ”なのにベタつきにくく、グロスのような輝きなのにサラッとした使用感で、心地よく長時間潤いをキープしてくれる。

■商品情報

麗知株式会社

INTO U グロウイングリップスティック\1,540(税込)

GL03 IN PEACHGL04 IN PINKGL05 IN NUDEGL06 IN ORANGEGL07 IN MAUVE