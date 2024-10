〈秋山具義の今月のNEW麺〉着丼時のインパクトがすごい！ 店舗限定「貝と魚介の出汁soba」

食べロググルメ著名人としても活躍するアートディレクターの秋山具義さんが、日々オープンする新店の中でも大好きな「麺」に注目して紹介します。

秋山具義が注目! 今いちばん新しい麺

「麺」と言っても、ラーメン、うどん、そばなどさまざま。いろいろな麺の新店が続々とオープンする中、「食べログ グルメ著名人」であり、自他共に認める“麺マニア”の秋山具義さんが今気になるお店へ行き、レポートしてくれました! 今回は、鶏白湯ラーメンが有名なお店の限定メニューです。

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

2024年10月のNEW麺「鶏soba 座銀 KITTE丸の内店」

「貝と魚介の出汁soba」。手で細かく崩した海苔

ラーメンも多様化の時代なので、新しいラーメンが現れてもちょっとやそっとじゃ驚かなくなっています。

海苔で蓋をされている丼

しかし、この黒い板状の物で丼に蓋をしている見た目にはびっくりしました。その、黒い板状の物とは、板海苔です。

オーダーしたメニューは「貝と魚介の出汁soba」(1,250円)で、大きな板海苔で丼を覆って蓋をしているのは、ただ映えさせたいだけではなく、ラーメンのスープの香りを閉じ込めるという理由があるのは良いですね。

海苔を外すとおいしそうなラーメンが

「鶏soba 座銀」は、鶏白湯ラーメンが有名で関西を中心に多くの店舗数があって、東京の神楽坂にも店舗はありますが、この板海苔がのっている「貝と魚介の出汁soba」は、KITTE丸の内店だけです。

板海苔を丼から外して手で細かく崩してトッピングすると、海苔の良い香りが更に感じられます。

レンゲでスープを飲むと貝だしがしっかり利いていて、癒やされる味ですね。

スープとの相性がいい麺

やわめの麺とこのスープの相性も良くて、おいしかった。この板海苔で蓋をしたラーメンは、海外の人にも間違いなくウケると思います。

<店舗情報>◆鶏soba 座銀 KITTE丸の内店住所 : 東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE丸の内 B1FTEL : 03-5860-3699

※価格は税込。

写真:秋山具義

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

