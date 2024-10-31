YOASOBI¡¢ÍèÇ¯2·î¤ËÂæËÌ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é2¥Ç¥¤¥º 11·î1Æü¤Ë¼ÂÌ¾À©ÃêÁª¼õÉÕ³«»Ï
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎYOASOBI¤¬ÍèÇ¯2·î8¡¢9Æü¤ËÂæËÌ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¤Ï¼ÂÌ¾ÃêÁªÀ©¤òÆ³Æþ¤·¡¢11·î1Æü¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
YOASOBI¤Ïº£Ç¯1·î¡¢ËÌÉô¡¦¿·ËÌ»ÔÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç½é¤ÎÂæÏÑÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£2000Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬1ÉÃ¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÂæËÌ¸ø±é¤Ï¥¢¥¸¥¢7ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡ÖYOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 ¡ÈÄ¶¸½Õé cho-genjitsu¡É¡×¤Î°ì´Ä¡£¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï12·î¤Î¥½¥¦¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
ÂæËÌ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ÖTicket Plus¡×¤ÇÂæÏÑ»þ´Ö11·î1Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é5Æü¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£±þÊç»þ¤Ë¤Ï¿ÈÊ¬¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎIDÈÖ¹æ¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¡¢°ì¤Ä¤ÎIDÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤³Æ¸ø±é1Ëç¤Î¤ß±þÊç¤Ç¤¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÊýË¡¤ÎÈ¯É½¸å¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¹¶Î¬ÊýË¡¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüº¢¤«¤éÆÁ¤òÀÑ¤ó¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÈ¯¸À¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
YOASOBI¤Ïº£Ç¯1·î¡¢ËÌÉô¡¦¿·ËÌ»ÔÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç½é¤ÎÂæÏÑÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£2000Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬1ÉÃ¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÂæËÌ¸ø±é¤Ï¥¢¥¸¥¢7ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡ÖYOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 ¡ÈÄ¶¸½Õé cho-genjitsu¡É¡×¤Î°ì´Ä¡£¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï12·î¤Î¥½¥¦¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÊýË¡¤ÎÈ¯É½¸å¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¹¶Î¬ÊýË¡¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüº¢¤«¤éÆÁ¤òÀÑ¤ó¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÈ¯¸À¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë