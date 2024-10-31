MLB¤¬à¿è¤Ê·×¤é¤¤áÂçÃ«¤Î°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ËÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼àÂ£Äèá²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡MLB¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿(30)¤Î°¦¸¤¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¡×¤ÈÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬à¥µ¥×¥é¥¤¥ºáÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¤Ï¡ÖSIT.STAY.SHAKE.NOW WIN A WORLD SERIES.GOOD BOY, DECOY¡×(¤ª¤¹¤ï¤ê¡¢ÂÔ¤Æ¡¢¤ª¼ê¡¢¤è¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤À¡£¤¤¤¤»Ò¤À¡ª)¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¶â¶ä¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬Í¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¤¸¤ã¤ì¤Ä¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îà°ì°÷á¤È¤·¤Æ¡¢MLB¤¬½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡MLB¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬MLB¤Î¸ø¼°¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ë¤¥¡Á¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤âÍ¥¾¡¤ò¤ª½Ë¤¤¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿è¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¥¿¥°¤â¸¤ÍÑ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£