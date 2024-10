カラバオカップは30日に準々決勝の組み合わせ抽選会を行った。MF 鎌田大地 が所属するクリスタル・パレスはDF冨安健洋所属のアーセナルと対戦することが決まった。クリスタル・パレスは同日に開催された4回戦でアストン・ビラと対戦し、2-1で勝利。鎌田は前半18分に投入されると、1-1で迎えた後半19分に決勝ゴールを挙げていた。その他、準々決勝では、マンチェスター・シティを2-1で下したトッテナムとマンチェスター・ユナイテッドが激突。DF菅原由勢のサウサンプトンとMF遠藤航のリバプールが4強入りをかけて戦い、ニューカッスル・ユナイテッドとブレントフォードの対戦も決定した。

準々決勝は12月第3週に行われる予定。■準々決勝トッテナム vs マンチェスター・Uアーセナル vs クリスタル・パレスニューカッスル vs ブレントフォードサウサンプトン vs リバプール■4回戦10月29日(火)サウサンプトン 3-2 ストーク(2部)ブレントフォード 1-1(PK5-4) シェフィールド・W(2部)10月30日(水)ブライトン 2-3 リバプールアストン・ビラ 1-2 クリスタル・パレスマンチェスター・U 5-2 レスターニューカッスル 2-0 チェルシープレストン(2部) 0-3 アーセナルトッテナム 2-1 マンチェスター・C