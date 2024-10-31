¥Þ¥®¡¼¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ªÍ§Ã£¡×17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀ¨¥Ã¡×¡Ö¹©Æ£¤µ¤ó¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥®¡¼¡Ê32¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤¤¤¦½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥®¡¼¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤!!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ªÍ§Ã£¤Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¡ª¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÍÚ²Ã¡×¤È¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦¹©Æ£¸ø¹¯»á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¤ÎËå¤Ë¤¢¤¿¤ë½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¹©Æ£ÍÚ²Ã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤«²ñ¤¨¤ë¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ébriefing_official CUP¤Ë¤Æ!!ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤!!¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü·²ÇÏ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖBRIEFING CUP 2024¡×¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿Í¤È¤Î¤´±ï¤Ï¤È¤Æ¤â´õ¾¯¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¡¢´ñÀ×¤À¤È»×¤¦¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¤À¡¼¡ª¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤·¤Í¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¡¼¤¤¤¦¤ÎÂçÀÚ¡×¡Ö¤¨¡¼Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î!?À¨¥Ã¡ª¡×¡Ö¹©Æ£¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¹©Æ£¸ø¹¯»á¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£