¾¾²¬çýÍ¥¡õ°ËÆ£º»è½¡Ö¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤Ã¤¹¡×½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´¿´î¡ªÃçÌîÂÀ²ì¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡ª
ºòÇ¯10·î18Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿PodcastÈÖÁÈ¡¢¾¾²¬çýÍ¥¡õ°ËÆ£º»è½¡Ö¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤Ã¤¹¡×¡£
ÈÖÁÈ¤¬°ì¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢10·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤µ¤Þ¤Ã¤¹À¸º×¤ê2024½©¡Á¤¦¤Á¤é¤¬²ñ¤¨¤Ð¤µ¤Þ¤Ã¤¹¤¸¤ã¤ó¡Á¡×¡ÊÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤è¤ß¤¦¤ê¥Û¡¼¥ë¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ËÁíÀª1000¿Í¤Î¡È¤µ¤Þ¤ê¤¹¤Á¤ã¤ó¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¡É¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¡Û¾¾²¬çýÍ¥¡õ°ËÆ£º»è½¡Ö¤µ¤Þ¤Ã¤¹À¸º×¤ê2024½©¡Á¤¦¤Á¤é¤¬²ñ¤¨¤Ð¤µ¤Þ¤Ã¤¹¤¸¤ã¤ó¡Á¡×
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç2¿Í¤¬¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ê¥È¥é¥ó¥×¡Ë¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2»þ´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÂ¤ë¥¤¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂÐ·è¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡ÖÎ¾¼ê»È¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Í¡ª¡×¡ÖÆ±¤¸¿ô»ú¤ò½Å¤Í¤Æ½Ð¤¹¤Î¥ª¥Ã¥±¡¼¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¾¡Éé¤ËÄ©¤ó¤À¡£
Æ¸¿´¤ËÌá¤ê¡¢ÂÐ·è¤ÏÇòÇ®¡£2¿Í¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¾¡Éé¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥É¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¤³¤ß¡¢1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3Àï¡£¾¡¼Ô¤Ï¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¡¢ÇÔ¼Ô¤Ï¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤Ç2»þ´Ö²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¸«»ö¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä°ËÆ£º»è½¡ª ²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾¾²¬¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¾¡Éé¤ò½ª¤¨¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¹¤¤²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¾¾²¬¡£2¿Í¤Ï¾Ð´é¤Ç´¶ÌµÎÌ¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ë¡£
ÈÖÁÈ¹±Îã¡Ö¤ªÊ²¤¾å¤²¥È¡¼¥¯¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¡ª ´ó¤êÅº¤¤·Ï¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤ªÊ²¤¾å¤²¥È¡¼¥¯¡×¤«¤é¡£
¤µ¤Þ¤ê¤¹¤Á¤ã¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ë¼ê»æ¤òÁ÷¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö45ºÐ¤«¡Á²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢Áá¤¯¤âÌÑÁÛ¥È¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤2¿Í¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¡È»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¡È¹¥¤¤ÊÆé¤Î¡º¡É ¡È°Õ¼±¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¡É¡È¹¥¤¤Ê¹á¤ê¡É¡È³ØÀ¸»þÂå¤ÎÊÙ¶¯¡É¤Ê¤É¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥È¡¼¥¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
°ì»þ¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢2¿Í¤ÎÉÔÃçÀâ¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â!¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ªÊ²¤¾å¤²BOX¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤ê¤¹¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢2¿Í¤¬²óÅú¤¹¤ë»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤âÍÑ°Õ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯Åú¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾¾²¬¤È°ËÆ£¡£
¤³¤³¤Ç¤â¡¢¡È¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥É¥é¥Þ¤äÌ¡²è¡É¡È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¥á¡É¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡Ö1/1000¤òÁÀ¤¨¡ª¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÂÐ·è¡×
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤¬¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í½¤á²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤µ¤Þ¤ê¤¹¤Á¤ã¤ó¤ËQR¥³¡¼¥É¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡È1/100¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡É¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡×¤Ï100¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï²ñ¾ì¤Ë1000¿Í¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2¿Í¤¬¤ªÂê¤ò½Ð¤·¤Æ1/1000¤òÁÀ¤¦¡£ºÇ¤â³ºÅö¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ªÂê¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬¡É¾¡¤Á¡È¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¡È»ä¤Èº»è½¤ÎÀµ³Î¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¸À¤¨¤ë¿Í¡Ê¾¾²¬¡Ë¡É¡ÈÂç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë1ËÜ¤ÎÌÓ¤¬¤¢¤ë¿Í¡Ê°ËÆ£¡Ë¡É¤Ê¤É¤Î¤ªÂê¤¬µó¤¬¤ê¡¢ÇòÇ®¤ÎÂÐ·è¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¿ÊÄè¡ªµÒÀÊ¥À¡¼¥Ä¡×
2¿Í¤¬¥À¡¼¥Ä¤Ç5ËÜ¤ÎÌð¤òÅê¤²¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿µÒÀÊÈÖ¹æ¤Î¤µ¤Þ¤ê¤¹¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡ª ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ÎÈÖÁÈT¥·¥ã¥Ä¤¬Â£¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë2¿Í¤È¥Á¥§¥»£±Æ¤â¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ï¡¢2¿Í¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç°ËÆ£¤È¶¦±é¡Ë¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥ºVTR¤¬ÆÏ¤¡¢²ñ¾ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡ª ¡ÖÉñÂæÃæ¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤·Ìþ¤ä¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê°ËÆ£¡Ë¡¢¡ÖÃ¶Æá¤¸¤ã¡Á¤ó¡ª¡×¡Ê¾¾²¬¡Ë¡¢¡ÖÍ¥»°¤µ¤ó¡×¡Ê°ËÆ£¡Ë¤È¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤«¤ï¤¤¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾²¬¤È°ËÆ£¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤ê¤¹¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÈµÇ°»£±Æ¡£
º£Æü¤Î´¶ÁÛ¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÁÇ¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê°ËÆ£¡Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¡È¸ø³«¼ýÏ¿¤¬¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬³ð¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡£¡×¡Ê¾¾²¬¡Ë¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤ê¤¹¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡£
ºÇ¸å¤Ï1000¿Í¤Î¤µ¤Þ¤ê¤¹¤Á¤ã¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¡ÖçýÍ¥¤Á¤ã¤ó¡¢º»è½¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ã¤¹!!¡×¤È¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤ë2¿Í¡£
°ËÆ£¤Î¡Ö¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡Á¡ª¡×¡Ê¤µ¤Þ¤ê¤¹¤Á¤ã¤ó¡Ë¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¾¾²¬çýÍ¥¡õ°ËÆ£º»è½¡Ö¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤Ã¤¹¡×1¼þÇ¯µÇ°¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö¤µ¤Þ¤Ã¤¹À¸º×¤ê 2024 ½©¡Á¤¦¤Á¤é¤¬²ñ¤¨¤Ð¤µ¤Þ¤Ã¤¹¤¸¤ã¤ó¡Á¡×
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
¡Ê2024/11/27(¿å)23:59¤Þ¤ÇÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ²ÄÇ½ 2024/11/30(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°²ÄÇ½¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¾¾²¬çýÍ¥¡õ°ËÆ£º»è½¡Ö¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤Ã¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂç¿ÆÍ§¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤È°ËÆ£º»è½¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î´¶¾ð¤äµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ²¤¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¯¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤³¤È¡×¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤ë¤³¤È¡×¡Ö¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´îÅÜ°¥³Ú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊç½¸¡£¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢ÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£³Ö½µ¿åÍËÆüÇÛ¿®¡£
¡ÚÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Û
Spotify,Apple Podcast,YouTube,Amazon MusicÂ¾
¡Ú¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Û
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Û