¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡ª¡Ø¥Ð¡¼¥Ð¥ì¥é¡Ù¤Î¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Õ¥©¥ó¥À¤ËÊÑ¿È
¡¡ËèÇ¯¶Å¤Ã¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÃíÌÜ¤Î¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤¬¡¢º£Ç¯¤â¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¡£1968Ç¯¤ÎSF±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Ð¥ì¥é¡Ù¤Ç¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Õ¥©¥ó¥À¤¬±é¤¸¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¥Ð¡¼¥Ð¥ì¥é¤Î¥ë¥Ã¥¯¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤Û¤Ü´°¥³¥¹¡ª¡¡¥«¥¤¥ê¡¼¤Îµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥³¥¹¥×¥ì
¡¡¥«¥¤¥ê¡¼¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î30Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ø¥Ð¡¼¥Ð¥ì¥é¡Ù¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥ë¥Ã¥¯¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥ì¥é¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¯¥í¥Ã¥×¾æ¤Î¥á¥¿¥ë¥á¥Ã¥·¥å¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢ÇË¤ì¤¿Çò¤¤¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£ºÆ¸½À¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿¬Èø¤Î¤Ä¤¤¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥Õ¥¡¡¼À½¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥Ø¥¢¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ë¥é¥Õ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¥³¡¼¥Ç¡£¥¸¥§¡¼¥ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¡¢¤«¤¬¤ó¤Ç²¿¤«¤Ë¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¡×¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î½÷²¦¡×¡Ö¤µ¤¢¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖKylie Jenner¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kyliejenner¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤Û¤Ü´°¥³¥¹¡ª¡¡¥«¥¤¥ê¡¼¤Îµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥³¥¹¥×¥ì
¡¡¥«¥¤¥ê¡¼¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î30Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ø¥Ð¡¼¥Ð¥ì¥é¡Ù¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥ë¥Ã¥¯¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥ì¥é¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¯¥í¥Ã¥×¾æ¤Î¥á¥¿¥ë¥á¥Ã¥·¥å¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢ÇË¤ì¤¿Çò¤¤¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£ºÆ¸½À¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡£
¡¡´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¡×¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î½÷²¦¡×¡Ö¤µ¤¢¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖKylie Jenner¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kyliejenner¡Ë