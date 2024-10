◆ILLIT「I’LL LIKE YOU」インタビュー連載

【モデルプレス=2024/10/31】10月21日に2nd Mini Album「‘I'LL LIKE YOU’」をリリースした、5人組ガールグループ・ILLIT(アイリット)のインタビュー連載。ラストとなるグループ編では、アーティストを目指したきっかけや輝き続けるための秘訣など、読者から届いた相談や質問に回答した。ILLITは、2023年に放送されたサバイバル番組「R U Next?」で多様なミッションをクリアし、実力、表現力、ジャンル適応力など多方面で才能を認められた、2004年生まれのYUNAH(ユナ)、MINJU(ミンジュ)、MOKA(モカ)、2007年生まれのWONHEE(ウォンヒ)、2008年生まれのIROHA(イロハ)で結成された多国籍5人組グループ。ガールグループとしては「HYBE MUSIC GROUP」が3番目に生み出し、ENHYPEN(エンハイプン)の所属レーベルであるBELIFT LABで初めて披露された。

2024年3月には、1st Mini Album 「SUPER REAL ME」でデビューを果たし、タイトル曲「Magnetic」は、中毒性のあるサウンドとキャッチーな振り付けで大きく話題を集め、K-POPグループのデビュー曲新記録次々と打ち出した。そして今回、7ヶ月の時を経て、2nd Mini Album「I'LL LIKE YOU」をリリース。親しくなりたい相手に出会い悩みながらも、自分の心を信じて「君」にまっすぐな等身大の「私」の姿を盛り込んだアルバムとなっている。タイトル曲「Cherish (My Love)」のMVは公開からわずか約16時間で1000万ビューを突破するなど早速大反響を得たほか、アルバム初動販売量は38万枚を超え、デビューアルバムを越える勢いを見せている。「I'LL LIKE YOU」のリリースを記念し、モデルプレスでは6日連続でグループ&ソロインタビューを配信。ソロインタビューでは、読者=GLLIT(グリット/ファンネーム)から寄せられた質問を通してアルバム撮影時のエピソードや楽曲の注目ポイントなどについて答えてもらった。連載ラストとなるグループ編では、読者=GLLIT(グリット/ファンネーム)からの相談にILLITが回答。アーティストを目指したきっかけや、自信の持ち方について、彼女たちの経験を元に語ってくれた。感想ポストは「#モデルプレス_ILLIT連載」で!<私は現在、就職活動をしているのですが、考えれば考えるほどこの業界が本当に自分のやりたいことか分からなくなってしまいます。ILLITの皆さんは、最終的にどのような決断をしてアーティストを目指すことにしたのか教えてください。/20代女性>MINJU:私もこの仕事をしている時、そのような考えが浮かぶ時がありました。その度にもう1度、私がこの仕事を選んだ理由を考えて、目標に向けて努力をするようにしています。IROHA:小さなことでも自分に目標を掲げて、達成することを繰り返すと、自信もついてもっと頑張ろうと感じることができると思います。他にやりたいことがあるならば、業界を変えてみてもいいと思いますが、今やっていることに自信がないなら、まずは自信を持てるように頑張ることが大事です。― 素敵です。アーティストを目指したきっかけは何でした?YUNAH:最初は歌やダンスに興味があって練習生を始めましたが、練習生をしながらどんどん実力が上がっていくことを実感して、やりがいを感じるようになりました。そうして努力を続けていくうちにデビューすることができました。MOKA:私も、好きなことを続けていたら運良く練習生になる機会をいただけて、そこから趣味を仕事にできるように努力し始めたのがきっかけです。― アーティストとしての目標を教えてください。MINJU:今のアーティストとしての最終目標は、いつも成長を続けてプロらしく余裕のあるアーティストになることです。WONHEE:私ILLITのステージを見るすべての人々が楽しい気持ちになり、GLLITから沢山のエネルギーをもらえたらいいなと思っています。<自分に自信を持つことができないのですが、ILLITの皆さんはいつもキラキラしていて羨ましいです!どうしたら自分に自信を持つことができますか?/10代女性>YUNAH:本当に自信があるというよりは、自信のあるフリをすることが大切です。続けていると、いつの間にか自分に自信がついてくると思います!MINJU:ステージに上がる前までは、私も自信がなく不安を感じますが、ステージに上がってからは、「私が最高で1番カッコいい!」と意識するようにしています。MOKA:最悪のケースまで考えて念入りに練習することで自信がつくと思います。私の場合は、練習が不足している時や確信が持てていないような時に自信が無くなってしまうので…!WONHEE:私も自信がある方ではないので、良いアドバイスになるかは分かりませんが、ステージではファンの皆さんのことを眺めて、考えて、アーティストとして輝けるように努力しています!IROHA:ネガティブなことは考えず、常に小さなことでも楽しむことが大切だと思います!(modelpress編集部)グループ名は、自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)、2つの単語の間に入る動詞によって「何でもできて、何にでもなれる」潜在力を秘めたグループという意味が込められている。今この瞬間の感情を(自分を)大切にして楽しむ少女たちがコンセプトとなっており、様々なコンテンツを通して見せるILLITならではの自由でハツラツとした姿や彼女たちのケミストリーは「一緒に遊びたいクラスメイト」を連想させ、魅了している。デビュー曲「Magnetic」はグローバルの様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替え、着実にグローバル人気を確立している。YUNAH(ユナ)出身:韓国生年月日:2004年1月15日生まれMINJU(ミンジュ)出身:韓国生年月日:2004年5月11日生まれMOKA(モカ)出身:日本生年月日:2004年10月8日生まれWONHEE(ウォンヒ)出身:韓国生年月日:2007年6月26日生まれIROHA(イロハ)出身:日本生年月日:2008年2月4日生まれ