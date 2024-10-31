ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦ºù°æÆà¡¹¡¢ÌÔÎõ¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤êµ¤¤Å¤±¤Ð2»þ´Ö¤¬·Ð²á¡Ö40ÂåÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¿§¡¹µ¯¤¤ë¡×
¡¡ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Îºù°æÆà¡¹¤¬30Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÌÔÎõ¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤êµ¤¤Å¤±¤Ð2»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³Á¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤ËÃí°Õ? ÂÎÆâ¤Ë¤Ç¤¤¿5cm¤Î¡Ö³Á°ßÀÐ¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ºù°æ¤Ï¡Ö²¿¤«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡¢»ä¤¬¤·¤ç¤Ü¤¤¤Î¤«¡¢¡¢ ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Öµ¢¤êºÝ¤ËÌÔÎõ¤Ë¶ñ¹ç°¤¯¤Ê¤ê¡×¤È³°½ÐÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤òÊó¹ð¡£¡Öµ¢Âð¸å¤·¤Ð¤·½ªÎ»¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿ µ¤¤Å¤±¤Ð2»þ´Ö¡×¤Èµ¢Âð¸å¤Î¼«¿È¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡Ö½ªÎ»¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö°ß¤Îµ¤»ý¤Á°¤µ¤À¤±¡¢¡¢¾Ã¤¨¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£