SMBC日本シリーズ第5戦「ソフトバンク−DeNA」のスタメン発表！　先発はソフトバンク・大関友久、DeNA・ジャクソン

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SMBC日本シリーズ2024

「ソフトバンク−DeNA」

＜10月31日　みずほPayPay　第5戦＞　試合開始 18：00

先攻：DeNA　後攻：ソフトバンク

◆ 福岡ソフトバンクホークス

（左）笹川

（右）柳田

（三）栗原

（一）山川

（指）近藤

（遊）今宮

（二）牧原大

（捕）海野

（中）周東

P. 大関

◆ 横浜DeNAベイスターズ

（中）桑原

（右）梶原

（二）牧

（指）オースティン

（一）フォード

（三）宮粼

（左）筒香

（捕）戸柱

（遊）森敬

P. ジャクソン