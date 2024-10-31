SMBC日本シリーズ第5戦「ソフトバンク−DeNA」のスタメン発表！ 先発はソフトバンク・大関友久、DeNA・ジャクソン
SMBC日本シリーズ2024
「ソフトバンク−DeNA」
＜10月31日 みずほPayPay 第5戦＞ 試合開始 18：00
先攻：DeNA 後攻：ソフトバンク
◆ 福岡ソフトバンクホークス
（左）笹川
（右）柳田
（三）栗原
（一）山川
（指）近藤
（遊）今宮
（二）牧原大
（捕）海野
（中）周東
P. 大関
◆ 横浜DeNAベイスターズ
（中）桑原
（右）梶原
（二）牧
（指）オースティン
（一）フォード
（三）宮粼
（左）筒香
（捕）戸柱
（遊）森敬
P. ジャクソン
「ソフトバンク−DeNA」
＜10月31日 みずほPayPay 第5戦＞ 試合開始 18：00
先攻：DeNA 後攻：ソフトバンク
◆ 福岡ソフトバンクホークス
（左）笹川
（右）柳田
（三）栗原
（一）山川
（指）近藤
（遊）今宮
（二）牧原大
（捕）海野
（中）周東
P. 大関
◆ 横浜DeNAベイスターズ
（中）桑原
（右）梶原
（二）牧
（指）オースティン
（一）フォード
（三）宮粼
（左）筒香
（捕）戸柱
（遊）森敬
P. ジャクソン