¡ÚÂ®Êó¡Û°Ý¿·¤ÎÇÏ¾ìÂåÉ½¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤«Éé¤±¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢Éé¤±¡£»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×¾ïÇ¤Ìò°÷²ñ¤ÎËÁÆ¬¤ÇÈ¯¸À¡¡ÂåÉ½Áª¤ÎÍÌµ¤Ï¡Ä
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÇÏ¾ì¿¹¬ÂåÉ½¤Ï¡¢£±£°·î£³£±ÆüÍ¼Êý¤ËÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÞ¤Î¾ïÇ¤Ìò°÷²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢ÀèÆü¤Î½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤«Éé¤±¤¿¤«¡¢¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ì¤ÐÉé¤±¡£Á´¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¡ÖµþÅÔ¡¢¼¢²ì¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤Ç¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎµÄÀÊ¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¼ÂÀÓ¡¢·ë²Ì¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ïµ¬Ìó¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÁªµó¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢ÂåÉ½Áª¤ÎÍÌµ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÏ¾ìÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö½Í¡¹¤Èµ¬ÌóÄÌ¤ê¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÈÉ»ØÌ¾¤È¡¢¼«ÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤ÎÆüÄø¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£