オリックスは３１日、新コーチングスタッフが決定したと発表した。岸田護新監督が就任。比嘉幹貴投手コーチ、島村一輝打撃コーチ、川島慶三打撃コーチ、福川将和２軍打撃コーチ、松井雅人２軍バッテリーコーチ、小田裕也育成コーチが新たに就任した。

コーチングスタッフは以下の通り（役職の後は背番号。※は新任）。

【１軍】

監督 ７１ 岸田 護

ヘッドコーチ ８８ 水本勝己

戦略コーチ ８７ 斎藤俊雄

投手コーチ ７５ 厚沢和幸

投手コーチ ７７ 比嘉幹貴※

打撃コーチ ７８ 嶋村一輝※

打撃コーチ ８２ 川島慶三※

内野守備・走塁コーチ ８３ 安達了一

外野守備・走塁コーチ ７０ 松井佑介

バッテリーコーチ ７４ 山崎勝己

【２軍】

２軍監督 ８１ 波留敏夫

２軍ヘッドコーチ ７６ 風岡尚幸

２軍投手コーチ ７３ 牧野塁

２軍投手コーチ ７２ 平井正史

２軍打撃コーチ ８５ 高橋信二

２軍打撃コーチ ７９ 福川将和※

２軍内野守備・走塁コーチ ８０ 小島脩平

２軍外野守備・走塁コーチ ８６ 由田慎太郎

２軍バッテリーコーチ ９７ 松井雅人※

【育成】

育成チーフコーチ ８９ 小林宏

育成コーチ ９０ 小田裕也※

育成コーチ ９１ 飯田大祐

育成コーチ ８４ 鈴木昂平