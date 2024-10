俳優の寺島しのぶ(51)が31日、自身のインスタグラムを更新。継娘(ままむすめ)のクレオさんが誕生日を迎えたことを伝え、家族ショットを公開した。誕生日である「31/10/2024」の日付とともに、クレオさんとの思い出をまとめた動画をアップ。バースデーソングをBGMに、夫でクリエイティブディレクターのローラン・グナシア氏、クレオさん、長男で歌舞伎役者・尾上眞秀(11/本名:寺嶋眞秀)との愛おしい日々を紡いでいる。

寺島がローラン氏&クレオさんと寄り添う3ショットや、眞秀がクレオさんの頬にキスをする2ショットなど、貴重な姿が満載。最後には「happy birthday Cleo We are always together! Big big kiss」と愛たっぷりにメッセージした。この投稿にファンからは「継娘のクレオさん!」「眞秀くんの、うれしそうなお顔 好い想い出がいっぱいなんですね」「愛に溢れてます」など、さまざまな声が寄せられた。