【日本ハム】来季首脳陣を発表 新庄剛志監督は背番号「1」継続へ 2軍は“29年ぶり現場復帰”江口孝義氏が投手コーチ就任
プロ野球・日本ハムは31日、2025年シーズンのコーチングスタッフ体制を発表しました。
来シーズンが勝負の4年目となる新庄剛志監督は引き続き背番号「1」を背負います。その新庄監督の“右腕”となるヘッドコーチは林孝哉氏が続投。建山義紀氏が退団した投手コーチは武田久氏、加藤武治氏の2人体制となっています。打撃コーチやバッテリーコーチ、守備走塁コーチなどは現職メンバーが引き続き務めます。
2軍も稲葉篤紀監督が続投。伊藤剛投手コーチの退団が決まっていますが、31日に新たに江口孝義投手コーチ、横尾俊建打撃コーチ、的場直樹バッテリーコーチの就任を発表。江口投手コーチは1996年の引退以来、29年ぶりの現場復帰となります。そのほか金子千尋投手コーチなど、12人体制でシーズンに臨みます。
■日本ハム 2025年シーズンのコーチングスタッフ陣容
【1軍】
監督 1 新庄 剛志
ヘッドコーチ 77 林 孝哉
投手コーチ 73 武田 久
投手コーチ 82 加藤 武治
打撃コーチ 89 八木 裕
バッテリーコーチ 72 山田 勝彦
内野守備走塁コーチ 85 谷内 亮太
外野守備走塁コーチ 80 森本 稀哲
データ分析担当兼走塁コーチ 79 代田 建紀
監督 90 稲葉 篤紀
総合コーチ 78 清水 雅治
投手コーチ 83 浦野 博司
投手コーチ 91 金子 千尋
投手コーチ 92 江口 孝義
打撃コーチ 75 小田 智之
打撃コーチ 81 横尾 俊建
打撃コーチ 87 佐藤 友亮
バッテリーコーチ 71 的場 直樹
内野守備走塁コーチ 74 岩舘 学
外野守備走塁コーチ 76 紺田 敏正
捕手インストラクター 山中 潔